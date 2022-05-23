Almanya, Senegal'le enerjide iş birliği hedefliyor - Son Dakika
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Almanya, Senegal'le enerjide iş birliği hedefliyor

23.05.2022 02:39
Almanya, Senegal'le enerjide iş birliği hedefliyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Senegal ile yenilenebilir enerji alanında iş birliği yapmak istediklerini bildirdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Senegal ile yenilenebilir enerji alanında iş birliği yapmak istediklerini bildirdi.

Şansölye Scholz, ilk kez çıktığı Afrika turunun ilk durağı Senegal'de Cumhurbaşkanı Macky Sall ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Almanya'nın Senegal'in yenilenebilir enerji projeleriyle ilgilendiğini belirten Scholz, iki ülkenin bu konuda ortak çıkarlarının olduğunu söyledi.

Scholz, Ukrayna'dan Afrika'ya tahıl ihracatının yeniden başlaması için Almanya olarak ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Senegal Cumhurbaşkanı Sall de Senegal'in Avrupa pazarına LNG sağlamak için çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Senegal'in LNG üretiminin gelecek yıl 2,5 milyon ton ve 2030'a kadar 10 milyon tona ulaşacağını kaydeden Sall, Almanya ile de bu noktada çalışmaya istekli olduklarını kaydetti.

Sall, ülkesindeki Alman şirketlerinin faaliyetlerinden övgüyle bahsederek, Senegal'in kapısının herkese açık olduğunu ifade etti.

Aynı zamanda Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanı da olan Sall, terörle mücadele alanında da kararlı olduklarının altını çizerek, Almanya'nın da Senegal'in de kendi bölgesinde barış ve istikrar istediğini vurguladı.

Sall, AfB Dönem Başkanı olarak da Scholz ile yaptığı görüşmede, Ukrayna- Rusya savaşının Afrika'daki etkisini aktardığını dile getirdi.

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Kaynak: AA

Yenilenebilir Enerji, Almanya, Senegal, Afrika, Güncel, Son Dakika

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