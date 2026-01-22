Almanya, Trump'ın Grönland Politikasını Destekledi - Son Dakika
Politika

Almanya, Trump'ın Grönland Politikasını Destekledi

Almanya, Trump\'ın Grönland Politikasını Destekledi
22.01.2026 13:47
Başbakan Merz, Avrupa'nın güvenliği için Trump'ın gümrük tarifelerini durdurma kararını memnuniyetle karşıladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusunda bir anlaşma çerçevesi oluşturduklarını ve 8 Avrupa ülkesine uygulanması planlanan gümrük tarifelerinin durdurulması kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Bu, Avrupa ülkesini şiddetle ele geçirme tehdidi karşısında izlememiz gereken doğru yoldur. Avrupa topraklarını zorla ele geçirme tehdidi kabul edilemez" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsviçre'nin Davos kasabasında devam eden Dünya Ekonomik Forumu'nda konuştu. Konuşmasına "Eski dünya düzeni nefes kesici bir hızla çöküyor" diyerek başlayan Merz, "Rusya ve Çin'in rolleri değişirken, ABD'nin öncü konumu sorgulanıyor. Bu yeni gerçekliği kader olarak kabul etmek zorunda değiliz. Bir seçimimiz var. Avrupa, benzer düşüncelere sahip ortaklar daha yakın bir şekilde bir arada olmalı" dedi.

Almanya Başbakanı Merz, Grönland ve Arktik'in güvenliği bağlamındaki gelişmelere ve ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Grönland konusunda bir anlaşma çerçevesi oluşturduklarını ve 8 Avrupa ülkesine uygulanması planlanan gümrük tarifelerini durdurması kararına da değindi. Trump'ın kararını memnuniyetle karşıladığını belirten Başbakan Merz, "Başkan Trump'ın dün geceki açıklamalarını memnuniyetle karşılıyorum. Bu, Avrupa ülkesini şiddetle ele geçirme tehdidi karşısında izlememiz gereken doğru yoldur. Çünkü Avrupa topraklarını zorla ele geçirme tehdidi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

"Danimarka ve Grönland'ı Rusya kaynaklı tehditlerden koruyacağız"

Merz, "Danimarka ve Grönland dahil olmak üzere Avrupa'daki komşularımız ve ortaklarımız bize güvenebilirler. Danimarka ve Grönland'ı Rusya kaynaklı tehditlerden koruyacağız. Danimarka, Grönland ve Amerika Birleşik Devletleri arasında işbirliği görüşmeleri yapacağız. Biz kararlıyız, NATO'ya bağlıyız" dedi. Merz, "Yeni gümrük vergileri transatlantik ilişkilerin temellerini sarsar. Eğer uygulanırsa Avrupa'nın yanıtı birlikte sakin, uygun ve güçlü olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Otokrasilerin tebaası, demokrasilerin ise güvenilir dostları vardır"

Politik ve güvenlik bağlamında dünyada sert rüzgarlar estiğini belirten Merz, "Son aylardaki hayal kırıklığı ve öfkeyi bir kenara bırakalım, transatlantik ortaklıkları aceleyle silip atmayalım. Bu umut ilkesine ucuz bir atıf değildir, Avrupalılar ve Almanlar güvenin ne kadar değerli olduğunu bilirler. Büyük güçlerin NATO'su da ABD de bu güvene ihtiyaç duyar. Bu, onların ve bizim belirleyici rekabet avantajımızdır. Almanya'da 'Otokrasilerin tebaası olabilir, demokrasilerin ise ortakları ve güvenilir dostları vardır' diye bir söz var. Bu cümleyi rehber alalım. Bunun unutulmaması için ısrarcı olacağız" dedi.

ABD'nin dış politikasında radikal bir değişim gördüğünü belirten Merz, "Dünya şu anda ABD'nin dış ve güvenlik politikasında radikal bir yeniden yapılanmaya tanık oluyor. Güç, kuvvet ve gerekirse şiddete dayalı yeni bir büyük güçler dünyası ortaya çıkıyor. Sadece gücün önemli olduğu bir dünya tehlikeli bir yerdir" ifadelerine yer verdi.

Rusya -Ukrayna Savaşı'na da değinen Merz, "Ukrayna'nın adil bir barış için verdiği mücadelesinde onu desteklemeye devam etmeliyiz. Avrupa'da kendimizi savunabilecek hale gelmeyiz. Avrupa kendi gücüne güvenmeli" ifadelerini kullandı. - DAVOS

Kaynak: İHA

Dış Politika, Politika, Grönland, Güvenlik, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

14:58
