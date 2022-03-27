Almanya ülke geneli için hava savunma sistemi kurmayı planlıyor - Son Dakika
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Almanya ülke geneli için hava savunma sistemi kurmayı planlıyor

27.03.2022 15:01
Almanya ülke geneli için hava savunma sistemi kurmayı planlıyor

Almanya'nın, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrasında ülke geneli için hava savunma sistemi kurmayı planladığı bildirildi.

Almanya'nın, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrasında ülke geneli için hava savunma sistemi kurmayı planladığı bildirildi.

Bild gazetesinin haberinde, orduyu güçlendirmek için 100 milyar avro ayıran Alman hükümetinin ülke geneli için bir füze kalkanı kurmayı düşündüğü belirtildi.

Haberde, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Almanya Genelkurmay Başkanı Ebehard Zorn ile yaptığı görüşmede söz konusu 100 milyar avronun nasıl kullanılacağını ele aldığı, bu bağlamda İsrail'in "Irone Dom" (Demir Kubbe) füze savunma sisteminin gündeme geldiği, somut olarak da "Arrow-3" hava savunma sisteminin ele alındığı ancak satın alınmasına ilişkin henüz bir karar verilmediği aktarıldı.

Federal Meclis Savunma Komisyonu Üyesi Andreas Schwarz, Rusya'nın tehditlerine karşı Almanya'nın kendisini daha iyi koruması gerektiğinin altını çizerek, "Hızlı bir şekilde ülke geneli için füze kalkanına ihtiyacımız var. İsrail'in Arrow-3 sistemi iyi bir çözüm. Bu Demir Kubbeyi komşu ülkeler üzerinde de yayabiliriz. Böylelikle Avrupa'nın güvenliği konusunda kilit rol üstelenebiliriz." ifadesini kullandı.

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) haberine göre de Federal Meclis'ten bazı milletvekillerinin bu hafta İsrail'e giderek hava savunma sistemine ilişkin bilgi alacağı belirtildi.

Almanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise 100 milyar avronun kullanılmasına ilişkin planın oluşturulmaya devam edildiği ve bu planın meclis sürecine dahil edileceğinden şu anda içeriğine ilişkin bilgi verilemeyeceği kaydedildi.

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Togo Cumhuriyeti, Almanya, İsrail, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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