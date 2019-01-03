Son Dakika Haberleri: Almanya'yı Ayaklar Altına Aldılar, Ülkeyi Terk Etmek Zorundalar'

Almanya'yı Ayaklar Altına Aldılar, Ülkeyi Terk Etmek Zorundalar'

50 dakika önce

ALMANYA'da 2018'in son aylarında sık sık dile getirilen suça karışan mültecilerin hızlı şekilde sınır dışı edilmeleri tartışması, 2019'un ilk günlerinde de ülkenin gündeminde.

Almanya'yı Ayaklar Altına Aldılar, Ülkeyi Terk Etmek Zorundalar', System.String[]
ALMANYA'da 2018'in son aylarında sık sık dile getirilen suça karışan mültecilerin hızlı şekilde sınır dışı edilmeleri tartışması, 2019'un ilk günlerinde de ülkenin gündeminde. Amberg kentinde yılbaşı kutlamaları sırasında içkili dört sığınmacı gencin sokakta önüne gelene saldırmasına çok sert tepki gösteren Federal İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Stephan Mayer, suça karışan mültecilerin ülkelerinde tutmayacaklarını söyledi. Mayer "Suça karışan mülteciler için şu geçerli: Kim konuk haklarını kötüye kullanıyorsa Almanya'yı terk etmek zorunda. Suçlulara düzenli olarak yaptırımlar uygulayacağız ve bu yaptırımları cezalarından önce, cezalarını çektikleri sırada veya cezalarını çektikten sonra da uygulamaya devam edeceğiz. Bunlara yönelik elektronik kelepçe, pranga, ikamet zorunluğu veya düzenli olarak yetkili birimlere bilgi verme şekilde önlemler alınmalı" dedi.

EN AĞIR CEZAYI VERMELİYİZ

Mayer "Amberg'de yaşanan olayların benzerlerine ne izin verilecek ne de cezasız bırakılacak. Öncelikle herkes bilsin ki Bavyera Polisi soruşturmayı detaylı olarak sürdürüyor. Bu tür şiddet olaylarına en sert cevabı yasalar verecektir. Eğer ülkemizde saldırganlar sokakta insanlara saldırıyor, tekmeliyorsa yasalarımızı ve toplumumuzu da ayaklar altına alıyor demektir. Bu olay benim yaşadığım en kötü deneyimimdir. Burada yasalar en ağır cezayı vermeli. Yasalar buna izin vermiyorsa o zaman değiştirilmeli" dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:20 

İçişleri Bakanlığı, Almanya, Güncel
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