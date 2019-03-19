Alnında Ayıldız'a Benzeyen İşaretle Doğan Buzağı Büyük İlgi Görüyor
2 saat önce
- Alnında Ayıldız'a benzeyen işaretle doğan buzağı büyük ilgi görüyorARTVİN - Artvin'in Ardanuç ilçesinde alnında ayyıldızı anımsatan şekil olan buzağı vatandaşların ilgi odağı haline geldi.
- Alnında Ayıldız'a benzeyen işaretle doğan buzağı büyük ilgi görüyor
ARTVİN - Artvin
'in Ardanuç
ilçesinde alnında ayyıldızı anımsatan şekil olan buzağı vatandaşların ilgi odağı haline geldi.
Artvin'in Ardanuç İlçesinde, hayvancılıkla uğraşan Gökçe
Özkan isimi çiftçiye ait, yeni doğan buzağının alnında Türk bayrağı simgesi olan ayyıldızı anımsatan şekille doğdu. Gökçe Özkan," 'Kınalı
' ismini verdikleri erkek buzağıyı görmek isteyenlerin ahırlarına geldiğini söyledi. Özkan," Buzağı doğduğunda bizim çocuklar fark etti alnında ayyıldız anımsatan şekil olduğunu. Sonra veteriner geldiğinde fotoğrafını çekti, bunun ardından merak eden buzağıyı görmek için gelmeye başladılar. Danamız biraz medyatik, fakat benim sevgim başka, bütün yavrular çok sevilir" dedi.
Evin bireylerinden İrfan Özkan ise," ineğimizin doğum yaptığı akşam bende yanındaydım. İlk doğduğunda fark ettik ayyıldızı ama çok belirgin değildi. Gün geçtikçe tüyleri büyüdükçe daha belirgin hale geldi. Buzağının fotoğrafı sosyal internette paylaşılınca soranlar çoğaldı. Gelip germek isteyenler sayısı arttı" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:27 Kaynak: İHA
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