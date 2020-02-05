"ALO 153" ile 16 ilçeye hizmet verilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'ALO 153' ile 16 ilçeye hizmet verilecek - Son Dakika

"ALO 153" ile 16 ilçeye hizmet verilecek

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ortak çağrı merkezi 16 ilçeye hizmet verecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ortak çağrı merkezi 16 ilçeye hizmet verecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne bağlı olan Alo 153 İletişim Merkezi ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen toplantı Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı.

Toplantıda, Alo 153 İletişim Merkezi ile vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi ve 16 ilçenin talep, istek ve şikayetlerinin alınarak kısa zamanda çözüm bulunması amacıyla hazırlanan program ilçe belediyelerinin iletişim birimlerine tanıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, toplantıda yaptığı konuşmada, tüm belediyelerin iletişim merkezlerinin bu programla birleştiğini belirtti.

Öztürk, hazırlanan programla, taleplerin ilgili belediyeye kolayca iletilmesi ve çözümünün sağlanmasının mümkün olacağını ifade etti.

Toplantı sonunda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından iletişim merkezlerini birleştiren programla ilgili bilgi verildi.

Halkla İlişkiler, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:40 Kaynak: AA
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