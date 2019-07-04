Son Dakika Haberleri: Alparslan Kuytul yeniden hakim karşısında
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Alparslan Kuytul yeniden hakim karşısında

1 saat önce

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme (FETÖ/PDY), yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak (PKK/KCK) suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Alparslan Kuytul yeniden hakim karşısında, System.String[]
Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme (FETÖ/PDY), yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak (PKK/KCK) suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Adana Bölge Adliyesi 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Alparslan Kuytul Bolu Cezaevi'nden SEGBİS olarak adlandırılan görüntülü ve sesli iletişim tekniğiyle bağlandı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Kuytul, silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme (FETÖ/PDY), yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak (PKK/KCK) suçlarından beraatini talep etti. Beraat talebi reddedilen Kuytul'un yargılanmasına 18 Ekim'de devam edilecek. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:13 Kaynak: İHA
Alparslan Kuytul, PKK, Güncel
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