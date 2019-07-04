Alparslan Kuytul yeniden hakim karşısında
1 saat önce
Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme (FETÖ/PDY), yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak (PKK/KCK) suçlarından yargılanmasına devam edildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:13 Kaynak: İHA
Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul
'un silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme (FETÖ/PDY), yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak (PKK/KCK) suçlarından yargılanmasına devam edildi. Adana
Bölge Adliyesi 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Alparslan Kuytul Bolu
Cezaevi'nden SEGBİS olarak adlandırılan görüntülü ve sesli iletişim tekniğiyle bağlandı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Kuytul, silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme (FETÖ/PDY), yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak (PKK/KCK) suçlarından beraatini talep etti. Beraat talebi reddedilen Kuytul'un yargılanmasına 18 Ekim'de devam edilecek. - ADANA
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