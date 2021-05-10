Alpaslan Uysal: "Gönül isterdi ki biz de ilk 6'da olalım" - Son Dakika

Alpaslan Uysal: "Gönül isterdi ki biz de ilk 6'da olalım"

10.05.2021 00:58

- Alpaslan Uysal: "Gönül isterdi ki biz de ilk 6'da olalım" Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Alpaslan Uysal, "Gönül isterdi ki biz de ilk 6'ya girelim. İlk yarı ligi forse ettik ama ikinci yarı toparlayamadık.

- Alpaslan Uysal: "Gönül isterdi ki biz de ilk 6'da olalım"

İSTANBUL - Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Alpaslan Uysal, "Gönül isterdi ki biz de ilk 6'ya girelim. İlk yarı ligi forse ettik ama ikinci yarı toparlayamadık. Maalesef hedeften uzaklaştık" dedi.

TFF 1. Lig'in son haftasında Tuzlaspor, iç saha maçında karşı karşıya geldiği Giresunspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Alpaslan Uysal basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor ve Giresunspor'a başarılar dileyerek sözlerine başlayan Alpaslan Uysal, "Play-off oynayacak takımların da Allah yardımcısı olsun. Küme düşenlere geçmiş olsun diyorum. Umarım en kısa zamanda dönerler. Aşağı yukarı 2 senedir bu kulüpte kaleci antrenörü olarak görev yapıyorum. Şampiyonlukta da vardım. Gönül isterdi ki biz de ilk 6'ya girelim. İlk yarı ligi forse ettik ama ikinci yarı toparlayamadık. Maalesef hedeften uzaklaştık. Son 3 maçta da bu görevi yönetim bana verdi. Ben de takımın başında bir 'ağabey' olarak aslanlar gibi 3 maçta mücadele ettik. Bugün görev verdiğimiz tüm arkadaşlar görevlerini yerine getirdi. Tuzlaspor da gelecek sezon yeni yapılanmayla her zaman hedefi olan takım olacaktır. İnşallah önümüzdeki sene daha iyi yerlerde bu lige renk katacağına inanıyorum. Beraber görev yaptığım Taner Taşkın, Ali Tandoğan ve Suat Kaya hocama Tuzlaspor formasını 1 dakika bile giymiş olan futbolculara teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Alpaslan Uysal: Gönül isterdi ki biz de ilk 6'da olalım
Alpaslan Uysal: Gönül isterdi ki biz de ilk 6'da olalım
Alpaslan Uysal: Gönül isterdi ki biz de ilk 6'da olalım
Alpaslan Uysal: Gönül isterdi ki biz de ilk 6'da olalım

Futbol Federasyonu, Giresunspor, Tuzlaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Alpaslan Uysal: 'Gönül isterdi ki biz de ilk 6'da olalım' - Son Dakika Spor


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