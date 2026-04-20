Alper Kınar: Fenerbahçe şampiyonluğu kendi elleriyle kaybetti
Alper Kınar: Fenerbahçe şampiyonluğu kendi elleriyle kaybetti

20.04.2026 17:04
Spor yazarı Alper Kınar, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasını değerlendirerek Fenerbahçe’nin kritik hatalarla şampiyonluk yarışında geri düştüğünü, Galatasaray’ın ise avantajı eline aldığını söyledi.

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında oynanan kritik karşılaşmalar, şampiyonluk yarışında dengeleri değiştirdi. Spor yazarı Alper Kınar, Haberler.com’da yaptığı değerlendirmelerde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın performanslarını analiz ederek dikkat çeken yorumlarda bulundu. Haftanın maçlarına ilişkin değerlendirmelerde özellikle Fenerbahçe’nin kayıpları ve Galatasaray’ın yükselen grafiği öne çıktı.

“FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUĞU KENDİ ELLERİYLE VERDİ”

Fenerbahçe-Rizespor karşılaşmasını değerlendiren Kınar, sarı-lacivertli ekibin kritik hatalar yaptığını vurgulayarak, “Galatasaray’ın ikram ettiği şampiyonluğu, Fenerbahçe elinin tersiyle itti” ifadelerini kullandı. Özellikle kaleci Ederson’un hatasına dikkat çeken Kınar, bu pozisyonun şampiyonluk yarışında belirleyici olduğunu söyledi. Ayrıca verilen penaltı kararını da eleştiren Kınar, Fenerbahçe’nin hücum dengesinin Asensio’nun yokluğunda ciddi şekilde bozulduğunu dile getirdi.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK YOLUNDA AVANTAJI ALDI

Gençlerbirliği-Galatasaray karşılaşmasına değinen Kınar, sarı-kırmızılı ekibin sezonun bu bölümünde önemli bir avantaj yakaladığını belirtti. “Zaten şampiyonluk Galatasaray’ın hakkıydı” diyen Kınar, mevcut performansla Galatasaray’ın sezonu rahat bir şekilde tamamlayacağını ifade etti. Şampiyonluk yarışında psikolojik üstünlüğün artık Galatasaray’da olduğunu vurgulayan Kınar, kalan haftalarda sürpriz beklemediğini söyledi.

BEŞİKTAŞ’TA PERFORMANS TARTIŞMASI

Samsunspor-Beşiktaş mücadelesini de değerlendiren Kınar, siyah-beyazlı ekibin kadro yapılanmasına eleştiriler yöneltti. Takımın kaliteli oyuncularını kaybettiğini ifade eden Kınar, yeni transferlerin beklentileri karşılayamadığını dile getirdi. Özellikle bireysel performansların yetersiz olduğunu belirten Kınar, Beşiktaş’ta genel anlamda bir oyun ve sistem sorunu yaşandığını savundu.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balkondan girildi, uyurken öldürüldü Ardından iki kardeş çıktı Balkondan girildi, uyurken öldürüldü! Ardından iki kardeş çıktı
Aydın Doğan’a 90. yaş kutlaması Aydın Doğan’a 90. yaş kutlaması
Premier Lig’de 4-3’lük çılgın maç Gitti denen maç döndü Premier Lig'de 4-3'lük çılgın maç! Gitti denen maç döndü
Bayern Münih nisan ayında şampiyon Bayern Münih nisan ayında şampiyon
Arsenal’i deviren Manchester City şampiyonluk yarışında rüzgarı arkasına aldı Arsenal'i deviren Manchester City şampiyonluk yarışında rüzgarı arkasına aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunu Ömer Tayyip Erdoğan “COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonları Toplantısı“nda konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunu Ömer Tayyip Erdoğan "COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonları Toplantısı"nda konuştu

17:30
Fenerbahçe’nin Konyaspor maç kadrosunda beklenmedik eksik
Fenerbahçe'nin Konyaspor maç kadrosunda beklenmedik eksik
17:26
Kötü kokudan şüphelenerek baktıkları reklam panosundan tanınmayacak halde ceset çıktı
Kötü kokudan şüphelenerek baktıkları reklam panosundan tanınmayacak halde ceset çıktı
17:23
Mardin’de sağanak nedeniyle 75 öğrenci okulda mahsur kaldı
Mardin'de sağanak nedeniyle 75 öğrenci okulda mahsur kaldı
16:48
ABD heyeti müzakereler için İslamabad’a doğru yola çıktı, gözler İran’da
ABD heyeti müzakereler için İslamabad'a doğru yola çıktı, gözler İran'da
16:45
Trump’tan İran’a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın
Trump'tan İran'a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın
15:19
Okul çevresindeki silah sesleri paniğe neden oldu
Okul çevresindeki silah sesleri paniğe neden oldu
