Son Dakika Haberleri: Alper Potuk izin yapmadı! Ekstra çalışma...
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Alper Potuk izin yapmadı! Ekstra çalışma...

1 saat önce

Geçtiğimiz günlerde sözleşmesinde indirime giden, eski günlerindeki hırslı ve başarılı performansına dönmek isteyen Alper Potuk, sarı-lacivertli ekibin izinli olduğu pazar günü çalışmalarına Samandıra'da devam etti.

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Geçtiğimiz günlerde sözleşmesinde indirime giden, eski günlerindeki hırslı ve başarılı performansına dönmek isteyen Alper Potuk, sarı-lacivertli ekibin izinli olduğu pazar günü çalışmalarına Samandıra'da devam etti.


Salonda bireysel olarak çalışmalarına devam eden Alper Potuk, eski formunu yakalayarak formayı almak istiyor.


Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alper Potuk yıllık ücretinde önemli bir indirime giderek takımına olan sevgisi göstermişti.

Alper Potuk, Samandıra, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 05:18 
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