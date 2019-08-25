Alper Potuk izin yapmadı! Ekstra çalışma...
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Geçtiğimiz günlerde sözleşmesinde indirime giden, eski günlerindeki hırslı ve başarılı performansına dönmek isteyen Alper Potuk, sarı-lacivertli ekibin izinli olduğu pazar günü çalışmalarına Samandıra'da devam etti.
Geçtiğimiz günlerde sözleşmesinde indirime giden, eski günlerindeki hırslı ve başarılı performansına dönmek isteyen Alper Potuk, sarı-lacivertli ekibin izinli olduğu pazar günü çalışmalarına Samandıra'da devam etti.
Salonda bireysel olarak çalışmalarına devam eden Alper Potuk, eski formunu yakalayarak formayı almak istiyor.
Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alper Potuk yıllık ücretinde önemli bir indirime giderek takımına olan sevgisi göstermişti.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 05:18
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