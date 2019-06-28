Son Dakika Haberleri: Alper Potuk'un tezkere sevinci
Son Dakika Spor Haber

Alper Potuk'un tezkere sevinci

1 saat önce

BURDUR'da 21 günlük bedelli askerlik görevini yapan Fenerbahçenin başarılı futbolcusu Alper Potuk, tezkere sevinci yaşadı.

Alper Potuk'un tezkere sevinci, System.String[]

BURDUR'da 21 günlük bedelli askerlik görevini yapan Fenerbahçenin başarılı futbolcusu Alper Potuk, tezkere sevinci yaşadı.
Burdur 58. Piyade Eğitim Alayı'nda 21 gün bedelli askerlik görevini yapan Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, bu sabah Binbaşı Maruf Kışlası'nda düzenlenen törende yemin etti. Alper Potuk'u yemin töreninde annesi Yurdagül, babası Mustafa ve ağabeyi Emrah Potuk yalnız bırakmadı. Alper Potuk yemin töreninden sonra yakınlarıyla hasret giderdi. 
Alper Potuk güzel bir askerlik dönemi geçirdiğini söyledi. Baba Mustafa Potuk ise "Gururluyuz, mutluyuz. Allahımıza bin şükür bugünleri gösterdiği için" dedi.
Kışladan çıkan Potuk, ailesiyle bir mekanda yemek yedi, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Yemin töreninden detay
Alper Potuk yemine derken
Ailesi ile
Hayranları ile


- Burdur
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:44 Kaynak: DHA
bedelli, burdur, tezkere, alper potuk, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Melisa Aslı Pamuk askerliğini yapan Oğuzhan Özyakup'u bekliyor Ali Koç ile Ömer Onan arasında gerginlik iddiası: Salonda asılı olan formanı indireceğiz A Milli Takım ve Fenerbahçe efsanesi Şükrü Birand vefat etti Medipol Başakşehir, Furkan Soyalp'i transfer etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 15:08:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alper Potuk'un tezkere sevinci
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]