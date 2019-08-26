Son Dakika Haberleri: Alplerin eteğinde zümrüt yeşili bir göl
Son Dakika Güncel Haber

Alplerin eteğinde zümrüt yeşili bir göl

2 saat önce

Slovenya'nın Carniolan bölgesinde bulunan ve kıyısındaki köy ile aynı ismi taşıyan Bled Gölü, muhteşem doğasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı.Slovenya'nın Carniolan bölgesinin Avrupa Alpleri'nde bulunan Bled Gölü, Slavların en çok ziyaret ettikleri yerler arasında geliyor.

Alplerin eteğinde zümrüt yeşili bir göl, System.String[]

Slovenya'nın Carniolan bölgesinde bulunan ve kıyısındaki köy ile aynı ismi taşıyan Bled Gölü, muhteşem doğasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı.


Slovenya'nın Carniolan bölgesinin Avrupa Alpleri'nde bulunan Bled Gölü, Slavların en çok ziyaret ettikleri yerler arasında geliyor. Zümrüt yeşili rengi ve muhteşem doğası ile yabancı turistlerin de çokça ilgisini çeken göl, Ljubljana Uluslararası Havaalanı'na 35 kilometre, başkent Ljubljana'ya 55 kilometre uzaklıkta.


Göl yüzeyinden 100 metre yüksekte sarp bir kayanın tepesine 11. yüzyılda yapılmış tarihi Bled Kalesi ve gölün ortasındaki adada bulunan kilise Bled Gölü ziyaretçilerinin en çok görmek istedikleri yerler arasında geliyor.


Turistik bir bölge olan Bled kasabasında bulunan otellerde kalan turistler ve Slavlar, çevresi 7 kilometre olan gölün kenarındaki orman yolunda yürüyüş yapıp bisiklete binmekten ve göl suyunda serinlemekten keyif alıyor.


Bir zamanlar Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'nin bir parçası olan Slovenya, 25 Haziran 1991'de bağımsızlığını ilan etmiş, 2004 yılında da Avrupa Birliği'ne katılmıştı. - LYUBLYANA

Değerli Taş, Ljubljana, Slovenya, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meral Akşener'den "idam" çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
'Uzaydaki ilk suçu' işlediği iddia edilen astronottan açıklama: İddialar gerçeği yansıtmıyor JES'e karşı düzenlenen eylemde gerginlik: 26 gözaltı, milletvekili ve 3 asker yaralandı F-35 krizi sürerken Rusya'dan Erdoğan ve Su-35 savaş uçağı açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 14:55:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alplerin eteğinde zümrüt yeşili bir göl
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]