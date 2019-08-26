Alplerin eteğinde zümrüt yeşili bir göl

Slovenya'nın Carniolan bölgesinde bulunan ve kıyısındaki köy ile aynı ismi taşıyan Bled Gölü, muhteşem doğasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı.



Slovenya'nın Carniolan bölgesinin Avrupa Alpleri'nde bulunan Bled Gölü, Slavların en çok ziyaret ettikleri yerler arasında geliyor. Zümrüt yeşili rengi ve muhteşem doğası ile yabancı turistlerin de çokça ilgisini çeken göl, Ljubljana Uluslararası Havaalanı'na 35 kilometre, başkent Ljubljana'ya 55 kilometre uzaklıkta.



Göl yüzeyinden 100 metre yüksekte sarp bir kayanın tepesine 11. yüzyılda yapılmış tarihi Bled Kalesi ve gölün ortasındaki adada bulunan kilise Bled Gölü ziyaretçilerinin en çok görmek istedikleri yerler arasında geliyor.



Turistik bir bölge olan Bled kasabasında bulunan otellerde kalan turistler ve Slavlar, çevresi 7 kilometre olan gölün kenarındaki orman yolunda yürüyüş yapıp bisiklete binmekten ve göl suyunda serinlemekten keyif alıyor.



Bir zamanlar Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'nin bir parçası olan Slovenya, 25 Haziran 1991'de bağımsızlığını ilan etmiş, 2004 yılında da Avrupa Birliği'ne katılmıştı. - LYUBLYANA