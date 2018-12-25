Son Dakika Haberleri: Alt Geçide Ters Yönden Giren Araç Kazaya Neden Oldu

Alt Geçide Ters Yönden Giren Araç Kazaya Neden Oldu

1 saat önce

Ankara'da alt geçide ters yönden giren aracın neden olduğu kazada hasar meydana geldi.

Alt Geçide Ters Yönden Giren Araç Kazaya Neden Oldu, System.String[]
Ankara'da alt geçide ters yönden giren aracın neden olduğu kazada hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Cinnah Caddesi'nden Atatürk Bulvarı istikametine ters yönde ilerleyen Metin A'nın kullandığı 06 KFK 35 plakalı araç, Kuğulu Park önündeki alt geçitte Atakule istikametine seyir halinde olan Özcan Hacıhasanoğlu yönetimindeki 61 EF 008 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza sonrası araçla olay yerinden kaçmaya çalışan ve ters yönde gitmeye devam eden Metin A, alt geçit girişinde polis ekipleri tarafından durduruldu.

Bu sırada araçtan inen Metin A, bir süre sonra tekrar aracına binerek bölgeden ayrılmaya çalışınca polis ekipleri otomobilin anahtarına el koydu.

Kazanın ardından 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalede bulunduğu sürücüler, herhangi bir yara almadıklarını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Olay nedeniyle Kuğulu Alt Geçidi'nin Cinnah Caddesi istikameti yaklaşık bir saat ulaşıma kapalı kaldı. Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından alt geçit yeniden trafiğe açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:11 Kaynak: AA

Kuğulu Park, Atatürk Bulvarı, Ankara, 3. Sayfa
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