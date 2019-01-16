Son Dakika Haberleri: Altay 105 Yaşında

Altay 105 Yaşında

1 saat önce

Türk futbolun yapı taşlarından biri olan Altay, 105'inci kuruluş yıldönümünü kutluyor.

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Türk futbolun yapı taşlarından biri olan Altay, 105'inci kuruluş yıldönümünü kutluyor. 

16 Ocak 1914'te İzmir'de kurulan asırlık çınar, kutlamalarına Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koyarak başladı. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, öncelikli görevlerinin Altaylılık kültürünü gelecek nesillere aktarmak olduğunu söyledi. Törene Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Taşpınar, yöneticiler, altyapı oyuncuları ve taraftarlar katıldı. Vefat eden Altaylılar ve tüm şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Başkan Özgür Ekmekçioğlu, "Cumhuriyetimizin kuruluşu için büyük mücadeleler vermiş Altay'ın başkanlığını yapmak, bu makamda olmak benim için çok büyük bir onur. Altay sadece bir futbol takımı değil, bir spor kulübüdür. Bu güzel ailenin içinde yer almanın ve büyük Altayımızı hak ettiği hedefe yönlendirmenin gururunu yaşıyorum. Vazifemiz Altaylılık kültürünü gelecek nesillere aktarmaktır" ifadelerini kullandı. Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Taşpınar ise Altay'ın ilklerin takımı olduğunu dile getirerek, Türkiye'de adının önünde "Büyük" sıfatı kullanılan tek kulüp olduklarını vurguladı.

ZORLU'DAN TARİHİ BELGESEL

Altay'ın 105'inci yaşı dolayısıyla Eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı Kemal Zorlu, Gazeteci Haluk Güney'e tarihi bir belgesel hazırlattı. Altay Sosyal Dayanışma Derneği (ASDD) tarafından Kültürpark Fuar İzmir Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte gösterimi yapılan belgesel büyük beğeni topladı. Belgeselde çeşitli dönemlerde görev yapmış 39 eski başkan, kaptan, futbolcu ve yönetici ile yapılan röportajları yer aldı. Etkinlikte Erdoğan Tözge Altay'a Hizmet Ödülü, son 2 sezonda kazanılan 2 şampiyonlukta büyük katkısı olan Murat Uluç'a verilirken, Genç Yönetici Teşvik Ödülü ise ASDD üyesi Emrah Altay'ın oldu. Etkinliğe İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, siyah-beyazlı camianın eski yöneticileri ve futbolcuları katıldı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:20 Kaynak: DHA

İzmir, Altay, Spor
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