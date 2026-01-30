Altay'a 6 Puan Silme Cezası - Son Dakika
Altay'a 6 Puan Silme Cezası

30.01.2026 00:37
FIFA Disiplin Komitesi, Altay'a 6 puan silme cezası verdi. Kulüp, ligde 11. sırada.

FIFA Disiplin Komitesi, TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Altay'a 6 puan silme cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Altay Kulübüne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

İzmir ekibi, ligde 15 puan ve averajla 11. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA

