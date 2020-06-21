Altay-Akhisarspor maçının ardından - Son Dakika

Altay-Akhisarspor maçının ardından

- Altay-Akhisarspor maçının ardından Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: "Umarım son 5 maçı da geçerek Altay'ı 17 yıldır uzak olduğu Süper Lig'e taşırız" Akhisarspor Teknik Sorumlusu Mehmet Demirtaş: "Mücadelemize devam edeceğiz" TFF 1.Lig'in 29.

- Altay-Akhisarspor maçının ardından

Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak:

"Umarım son 5 maçı da geçerek Altay'ı 17 yıldır uzak olduğu Süper Lig'e taşırız"

Akhisarspor Teknik Sorumlusu Mehmet Demirtaş:

"Mücadelemize devam edeceğiz"

İZMİR - TFF 1.Lig'in 29. haftasında Altay, sahasında karşılaştığı Akhisarspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından iki takım teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Altay'ın Akhisarspor'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından iki takımın teknik adamları maç sonunda düzenlenen basın toplantısında konuştu. Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, çok önemli bir mücadeleyi kayıpsız geçtiklerini ve Altay'ı uzun yıllardır uzak olduğu Süper Lig'e çıkarmak istediklerini söyledi. Koşukavak, yaklaşık 2 aydır Akhisarspor maçına hazırlandıklarını belirterek, "Akhisarspor, bu ligin iddialı takımları Adana Demirspor ve Hatayspor'u deplasmanda yendi. Biz teknik ekip olarak ve oyuncularım teorik olarak bu maça çok ciddi hazırlandık. Teorilerimizi hayata geçirdikleri için oyuncularıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Önemli bir galibiyet aldık ama sadece bir galibiyet aldık. 46 puanımız var, lig üçüncüsüyüz. Takımlar arasında puan farkı çok sıkışık. Ligin bitimine 5 maç daha var. Umarım son 5 maçı da geçerek Altay'ı 17 yıldır uzak olduğu Süper Lig'e taşırız. Var gücümüzle bunun için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Mehmet Demirtaş: "Mücadelemize devam edeceğiz"

Akhisarspor'da ise Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın korona virüs testinin pozitif çıkması ve karantinaya alınmasının ardından mücadelede takımın başında Yardımcı Antrenör Mehmet Demirtaş yer aldı. Demirtaş, Teknik Direktör Yılmaz Vural başta olmak üzere 3 önemli oyuncuları Vrsajevic, Burhan Eşer ve Ergin Keleş'ten yoksun maça çıktıklarını ve çok zor şartlar altında mücadele ettiklerini söyledi. Demirtaş, Yılmaz Vural ve futbolcuların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve yarın tekrar test yapılacağını ifade etti. Maçı değerlendiren Demirtaş, "Altay oyuna iyi başladı. 2-0 öne geçtikleri anda oyun üstünlüğünü biz ele geçirdik ve ilk yarı bitmeden 2-1'i bulduk. İkinci yarıya çıkarken bu maçı kazanacağımıza inanıyorduk ve öyle başladık ama hiç hesapta olmayan bir gol yedik. Bu gol bizim direncimizi kırdı, ondan sonra oyun bitti. Hamleler yaptık ama zaman yetmedi. Hedefimizden bir şey kaybetmiş değiliz. İlk 2'ye oynuyoruz, mücadelemize devam edeceğiz. Fikstür avantajımız var. Biz 5'te 5 yapıp Süper Lig'e çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Altay-Akhisarspor maçının ardından

Yalçın Koşukavak, Mehmet Demirtaş, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 11:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altay-Akhisarspor maçının ardından - Son Dakika Spor
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