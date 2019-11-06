Altay Bayındır: Birine zarar vermeyi isteyecek bir karakterim yok

"Amacım sadece topa hamle yapmaktı"

"Takım olarak bu sezon temiz bir futbol oynuyoruz. Sadece futbola ve sahadaki oyunumuza odaklanıyoruz"

İSTANBUL, -

Altay Bayındır, "Yaşanan pozisyonda art niyet arayanlar oldu, bir an önce topu oyuna sokmak için yaptığım bir hamle ne yazık ki bu şekilde gelişti ancak gerçek ekranlara yansıyan şekilde olmadı" dedi. Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, geçtiğimiz hafta pazar günü İstiklal Mobilya Kayserispor ile oynanan maçta Pedro Henrique ile yaşadığı pozisyon hakkında açıklamalarda bulundu. Amacının sadece topa hamle yapmak olduğunu ifade eden Altay Bayındır, birine zarar vermenin en son isteyeceği şey olduğunu kaydederek, "Böyle bir karakterim yok. Geride olduğunuz bir maçta oyunu en hızlı şekilde başlatmak istersiniz. Topu alma şansı olmamasına rağmen oyuncu üzerime doğru gelmişti. Sadece oyuna odaklandığım bir noktadaydım. Yaşanan pozisyonda art niyet arayanlar oldu, bir an önce topu oyuna sokmak için yaptığım bir hamle ne yazık ki bu şekilde gelişti ancak gerçek ekranlara yansıyan şekilde olmadı. Kariyerim boyunca üç sarı kart gördüm ve hiç kırmızı kart görmedim. Takım olarak bu sezon temiz bir futbol oynuyoruz. Sadece futbola ve sahadaki oyunumuza odaklanıyoruz. Ligin en az sarı kart gören takımıyız" diye konuştu.