Son Dakika Haberleri: Altay Bayındır: Birine zarar vermeyi isteyecek bir karakterim yok
Son Dakika Spor Altay Bayındır: Birine zarar vermeyi isteyecek bir karakterim yok

Altay Bayındır: Birine zarar vermeyi isteyecek bir karakterim yok

7 saat önce

"Amacım sadece topa hamle yapmaktı""Takım olarak bu sezon temiz bir futbol oynuyoruz.

Altay Bayındır: Birine zarar vermeyi isteyecek bir karakterim yok, System.String[]

"Amacım sadece topa hamle yapmaktı"

"Takım olarak bu sezon temiz bir futbol oynuyoruz. Sadece futbola ve sahadaki oyunumuza odaklanıyoruz"

İSTANBUL,  -

Altay Bayındır, "Yaşanan pozisyonda art niyet arayanlar oldu, bir an önce topu oyuna sokmak için yaptığım bir hamle ne yazık ki bu şekilde gelişti ancak gerçek ekranlara yansıyan şekilde olmadı" dedi. Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, geçtiğimiz hafta pazar günü İstiklal Mobilya Kayserispor ile oynanan maçta Pedro Henrique ile yaşadığı pozisyon hakkında açıklamalarda bulundu. Amacının sadece topa hamle yapmak olduğunu ifade eden Altay Bayındır, birine zarar vermenin en son isteyeceği şey olduğunu kaydederek, "Böyle bir karakterim yok. Geride olduğunuz bir maçta oyunu en hızlı şekilde başlatmak istersiniz. Topu alma şansı olmamasına rağmen oyuncu üzerime doğru gelmişti. Sadece oyuna odaklandığım bir noktadaydım. Yaşanan pozisyonda art niyet arayanlar oldu, bir an önce topu oyuna sokmak için yaptığım bir hamle ne yazık ki bu şekilde gelişti ancak gerçek ekranlara yansıyan şekilde olmadı. Kariyerim boyunca üç sarı kart gördüm ve hiç kırmızı kart görmedim. Takım olarak bu sezon temiz bir futbol oynuyoruz. Sadece futbola ve sahadaki oyunumuza odaklanıyoruz. Ligin en az sarı kart gören takımıyız" diye konuştu.


Altay Bayındır, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erdal Torunoğulları hastaneye kaldırıldı!
Galatasaray'ın gençleri, Real Madrid'i 4-2 yendi Napoli'de futbolcuların kamp isyanı! Tesislerden ilk ayrılan isim Eljif Elmas oldu Kolasinac ve Mesut'a yapılan saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 21:39:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altay Bayındır: Birine zarar vermeyi isteyecek bir karakterim yok
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]