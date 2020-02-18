Altay'da Ali Tandoğan dönemi sona erdi - Son Dakika
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Altay'da Ali Tandoğan dönemi sona erdi

6 saat önce

Altay, Teknik Direktör Ali Tandoğan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Altay'da Ali Tandoğan dönemi sona erdi, System.String[]

Altay, Teknik Direktör Ali Tandoğan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.


TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da, Teknik Direktör Ali Tandoğan ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Siyah-beyazlılar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, Teknik Direktörümüz Ali Tandoğan ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak görevlerini sonlandırmıştır. Tandoğan ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi.


15. haftada Sait Karafırtınalar'ın yerine göreve gelen Tandoğan, takımla beraber 8 maça çıkmış ve bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etmişti. Tandoğan'ın ayrılığında son haftalarda gösterilen etkisiz futbol sonucu taraftarların gösterdiği tepkiler etkili oldu.


Ayrıca, Tandoğan'dan 1 gün önce Sportif Direktör Özden Töraydın ile de yollar ayrılmış, yerine eski futbolcu ve antrenör olan Murat Uluç göreve getirilmişti. - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Ali Tandoğan, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:41 Kaynak: İHA
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