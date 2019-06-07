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Altay'da Kappel kuyruğu

44 dakika önce

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen sezon Altay'da sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Hollandalı kanat oyuncusu Leandro Kappel'i transfer etmek için Süper Lig ve 1'inci Lig ekipleri sıraya geçti.

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Spor Toto 1'inci Lig'de geçen sezon Altay'da sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Hollandalı kanat oyuncusu Leandro Kappel'i transfer etmek için Süper Lig ve 1'inci Lig ekipleri sıraya geçti. Özellikle sezonun ikinci yarısında yakaladığı çıkışla adından söz ettiren Kappel'e Kasımpaşa, Göztepe, Gazişehir Gaziantep, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Bursaspor'un talip olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlı formayla 9 kez rakip fileleri sarsan Kappel'in İzmir ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmayı hedefleyen yönetimin 30 yaşındaki futbolcuyu satmaya sıcak bakmadığı, Kappel'in de Altay'da mutlu olduğu ve yuvadan ayrılmak istemediği ifade edildi. Türkiye'deki kariyerinde daha önce 2 sezon Denizlispor forması giyen Hollandalı oyuncuya, geçen sezon devre arasında eski kulübü teklif sunmuştu. İlk yarıdaki performansıyla hayal kırıklığı yaşatan Kappel, ikinci devrede attığı goller ve yaptığı asistlerle alkış topladı.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:12 Kaynak: DHA
Bursaspor, Altay, Spor
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