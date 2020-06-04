Altay'dan ırkçılığa tepki - Son Dakika

Altay'dan ırkçılığa tepki

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altay'ın yerli ve yabancı futbolcuları son dönemde dünya gündemine oturan ırkçılığa tepki göstererek yaşananlara duyarsız kalmadı.

Altay'dan ırkçılığa tepki, System.String[]

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altay'ın yerli ve yabancı futbolcuları son dönemde dünya gündemine oturan ırkçılığa tepki göstererek yaşananlara duyarsız kalmadı. ABD'de siyahi vatandaş George Floyd'un beyaz bir polis tarafından öldürülmesi üzerine ülkede ayaklanmalar başlarken, tüm dünyada yükselen ırkçılık karşıtı eylem ve söylemlere İzmir temsilcisi de destek verdi. Altay'ın siyahi oyuncuları Helder Tavares, İbrahim Alhassan ve Prince Segbefia, takım arkadaşları Erhan Kartal, Andreas Tatos ve Yılmaz Özeren'le bir araya gelip, "Irkçılığa karşı atılan her adım, insanlığın aldığı nefes olacaktır" mesajı verdi.

Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, "Altay, özgürlük uğruna, dil, din ve ırk ayrımı yapmadan tek yürek olan vatanseverler tarafından kurulmuştur. Kurucularımız ve başkanlık dahil yönetim kurullarımızda görev alanlar arasında gayri müslimler olduğu gibi efsanelerimizden Vahap Özaltay bir Afro-Türk'tür. Kültürler, dinler ve kökenler bakımından bir mozaik olan Altay Spor Kulübü ırkçılık ve ayrımcılığa karşı söylemini her zaman koruyacaktır" dedi.

Öte yandan iki hafta sonra evinde oynayacağı Akhisarspor maçına odaklanan siyah-beyazlılarda tedavisi devam eden Gençer dışında eksik bulunmuyor.


Türkiye Futbol Federasyonu, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 11:09 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay'dan ırkçılığa tepki - Son Dakika Spor
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