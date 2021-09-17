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Göztepe maçının ardından - Son Dakika

Göztepe maçının ardından

17.09.2021 23:09
Göztepe maçının ardından, System.String[]

Süper Lig'in 5'inci haftasında Altay'ın Göztepe'yi 2-1 mağlup ettiği İzmir derbisinin ardından iki takımın teknik direktörü düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 5'inci haftasında Altay'ın Göztepe'yi 2-1 mağlup ettiği İzmir derbisinin ardından iki takımın teknik direktörü düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, iki takımın Süper Lig'de buluşmalarının önemine vurgu yaparak, "Her iki camianın da uzun süre beklediği aynı ligde, Süper Lig'de buluşmaları İzmir ve Türk futbolu adına büyük bir kazanç. Yıllarca kaptanlığını yaptığım Altay'da Göztepe'ye karşı çok önemli maçlar oynadık. İki takım arasındaki rekabet benim için sadece 90 dakika sahada oldu. Dışarıdaki arkadaşlarımın büyük bölümü Göztepeli ağabeylerimdi. Futboluma çok önemli katkıları olmuştu. Aramızdan ayrılanları rahmetle anıyorum" dedi.

"ÇOK YÜKSEK TEMPOYA ÇIKTIK"Maçın ilk yarısında skoru her iki takımın kullandığı penaltı vuruşlarının tayin ettiğini anlatan Mustafa Denizli, "Kaçan ve gol olan penaltı ilk yarı skorunu belirledi. Görünen bir şey vardı. Çok yüksek tempoya çıktık. Penaltıdan sonra biraz sendeler gibi olduk fakat ikinci yarıda maçın dönmemesi mümkün değil gibi görüntü vardı. Zaman zaman kontralar yedik, doğaldır. Neticede Altay camiası adına önemli bir maç oldu" diye konuştu."MARCO PAIXAO ÖZEL BİR GOLCÜ"Galibiyet golüne imza atan Marco Paixao'un derbide aldığı süreyle ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Denizli, "Futbolcularla ilgili ne kadar süre oynar, oynamaz diye düşüncemiz olmaz. Çalışmalarda bunu tayin ederiz, oyunun gidişatına göre. Marco'nun bugün süresi biraz daha uzun oldu. Oyuna girdikten sonra bu süreyi iyi kullandı. Marco geldiğinden beri son derece önemli bir futbolcu. Devamlı gol atan bu ligde de atabileceğini gösteren bir futbolcu. Özenle kullanmamız lazım, özel bir golcü. Maçın gidişatına göre oyunun kaderini değiştirebilecek bir futbolcu. Örneğin Zeki bugüne kadar 11'de yer almayan bir futbolcu. Oyuncular çalışmalarda ne kadar ön plana çıkarsa fırsat yakalama şansları olur. Bu kadroda görev yapan herkes Altay'da bu sene forma giyecek" yorumu yaptı."TFF, DEMEK Kİ TÜRK TEKNİK ADAM BULAMADI"A Milli Takım'ın başına Şenol Güneş'in yerine getirilmesi gündemde olan Alman teknik adam Stefan Kuntz'la ilgili sorulan soru üzerine Mustafa Denizli, "Kamuoyu duyarlı tepkiler veriyor. Şenol Güneş meslek hayatımda arkadaşımız, futbol hayatında takım arkadaşımız. Fatih hoca son derece açık beyanlarda bulundu. Bir şey ilave etmeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Türkiye Futbol Federasyonu demek ki A Milli Takım'ı çalıştıracak kalitede Türkİye'de bir teknik adam bulamadı" şeklinde konuştu.NESTOR EL MAESTRO: ÇOK ÜZGÜNÜZDerbiyi kaybetmeleri nedeniyle çok üzgün olduklarını söyleyen Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro ise, "Bu ligde bir galibiyet almak için maç seçecek olsaydık bu maçı seçerdik. Önemli bir maçtı. Ama futbol durmuyor, diğer maçları oynamaya devam edeceğiz. Galibiyetler olduğu gibi mağlubiyetler de var. Bu ligde en iyi şeyleri yapmak için elimizden gelen en büyük çabayı göstereceğiz" dedi.

Genel anlamda maçın kontrolünü ellerine aldıklarını ve maçı domine etmeyi istediklerini dile getiren Sırp teknik adam, "Ama biraz heyecana kapıldık bu tip maçlarda böyle şeyler olabiliyor" yorumu yaptı. Derbi atmosferini de yorumlayan Maestro, "Zorlu bir derbiydi. Bunun tekrarı ligin ikinci yarısında kendi evimizde oynanacak. Çok daha baskılı bir taraftar olacak. Lehimize geçecek bir maç olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig, Göztepe, Denizli, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe maçının ardından - Son Dakika Spor


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