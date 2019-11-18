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Altay için fırsat haftası

6 saat önce

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, deplasmanda oynayacakları Akhisarspor maçının yeniden çıkış yakalamak için ciddi bir fırsat olduğunu dile getirdi.

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TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, deplasmanda oynayacakları Akhisarspor maçının yeniden çıkış yakalamak için ciddi bir fırsat olduğunu dile getirdi. Son 3 maçı kaybettiklerini ve şiddetle galibiyete ihtiyaçları olduğunu söyleyen teknik direktör Karafırtınalar, "Milli maç nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirdik. Fiziksel açıdan sıkıntımız yok. Aldığımız yenilgilerde bireysel hataların etkisi oldu. Kötü seriyi durdurmak için fırsat maçına çıkacağız. Sadece 1 galibiyete ihtiyacımız var. Oyuncularla birlikte kenetlendik. Kazanarak çıkışa geçmek istiyoruz" dedi.

Akhisarspor'un da son 3 haftada galip gelemediğini hatırlatan Sait Karafırtınalar, "Geçen sezon Süper Lig'den düşen rakibimiz ligin favori ekiplerinden biri. Onlar da kazanmakta zorlanıyorlar, rakibin de sıkıntısı var. Denk güçlerin maçı olacak. Kazananın avantaj sağlayacağı bir müsabaka olacak. Her maç zor. Rakibi iyi analiz edeceğiz, nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynayacağız" diye konuştu. Siyah-beyazlılarda, Ümit Milli Takım'da yer alan stoper Cenk dışında eksik bulunmuyor.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:35 Kaynak: DHA
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