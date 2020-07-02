Altay'ın final haftaları

TFF 1'inci Lig'de Eskişehirspor deplasmanında 2 altın puan bıraktıktan sonra evinde küme düşme adayı Osmanlıspor'u 3-0 yenerek moral bulan Altay, Süper Lig yolunda hayati öneme sahip son 3 maçta birbirinden önemli sınavlara çıkacak. Farklı galibiyetle ligde ikinci sıraya yükselen Adana Demirspor'la puan farkını 4'e düşüren 50 puanlı İzmir ekibi, pazar günü rakibine final gibi 90'da konuk olduktan sonra evinde 3'üncü basamağa gerileyen 53 puanlı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la kozlarını paylaşacak. Altay, iki karşılaşmadan galibiyetle ayrılması durumunda son hafta Giresunspor deplasmanına ilk 2 umuduyla gidecek. Siyah-beyazlılar, aksi durumda Play-Off'a kalıp hedefe ulaşmaya çalışacak.

Ligde Altay, 4 puan önündeki Adana Demirspor'u sezonun ilk yarısında evinde 1-0 mağlup etmiş, 3 puan üzerindeki Erzurumspor'u ise deplasmanda 3-1 dize getirmişti. İki rakibine karşı ikili averaj avantajını elinde bulunduran siyah-beyazlılar, rövanş maçlarını da kazanarak bu avantajı korumayı planlıyor. İzmir temsilcisi diğer rakiplerinden Bursaspor ve Akhisarspor'a karşı ikili averajda üstün durumdayken, sadece Fatih Karagümrük 'e karşı dezavantajlı durumda. İç sahada üst üste 7 galibiyet alarak 21 puan toplayan Altay, pazar günü deplasmanda Adana Demirspor'u yenerek deplasmandaki 7 maçlık galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor.

PAIXAO BONUSU KAPTI

Altay'ın Portekizli usta golcüsü Marco Paixao, dün Osmanlıspor filelerini sarsarak ligde bu sezon toplam gol sayısını 20'ye çıkardı. 35 yaşındaki deneyimli santrfor, sözleşmesinde yazan özel madde nedeniyle 20 gol barajını aşarak 30 bin Euro ekstra bonus kazandı. Daha önce 15 gol barajını geçmesi nedeniyle 20 bin Euro ödül hak eden Paixao, siyah-beyazlı takımla Süper Lig'e çıkarsa bonuslardan 50 bin Euro daha kasasına koyacak. Geçen sezon Altay'da 29 gol atan yıldız futbolcu, bu sezon ligde 20, kupada 1 olmak üzere iki sezonda siyah-beyazlı formayla toplamda 50 gole ulaşmış oldu.

MUSTAFA DENİZLİ'DEN MESAJ VAR

Altay'ın unutulmaz futbolcularından olan teknik direktör Mustafa Denizli, siyah-beyazlı camiaya mesaj yolladı. Altay Sosyal Dayanışma Derneği aracılığıyla camiaya seslenen ünlü futbol adamı, "Sevgili Altaylılar, son haftalara girilirken hala canlı bir ümidimiz var. Direkt olmasa dahi inşallah yükselen grafikle Play-Off'tan da çıkacağız. O sene bu sene olacak inşallah. Her şeyiyle hak eden bir camia. Bütün insanı, futbolcusu, yöneticisi, teknik adamı her şeyiyle velhasıl. Tabii bizim gibi yürükleri Altay için çarpanlar için de. Hepinize saygılar, selamlar. İnşallah güzel günler bizi bekliyor" ifadelerine yer verdi.