Altay'ın final haftaları

TFF 1'inci Lig'de Eskişehirspor deplasmanında 2 altın puan bıraktıktan sonra evinde küme düşme adayı Osmanlıspor'u 3-0 yenerek moral bulan Altay, Süper Lig yolunda hayati öneme sahip son 3 maçta birbirinden önemli sınavlara çıkacak. Farklı galibiyetle ligde ikinci sıraya yükselen Adana Demirspor'la puan farkını 4'e düşüren 50 puanlı İzmir ekibi, pazar günü rakibine final gibi 90'da konuk olduktan sonra evinde 3'üncü basamağa gerileyen 53 puanlı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la kozlarını paylaşacak. Altay, iki karşılaşmadan galibiyetle ayrılması durumunda son hafta Giresunspor deplasmanına ilk 2 umuduyla gidecek. Siyah-beyazlılar, aksi durumda Play-Off'a kalıp hedefe ulaşmaya çalışacak.
Altay'ın unutulmaz futbolcularından olan teknik direktör Mustafa Denizli, siyah-beyazlı camiaya mesaj yolladı. Altay Sosyal Dayanışma Derneği aracılığıyla camiaya seslenen ünlü futbol adamı, "Sevgili Altaylılar, son haftalara girilirken hala canlı bir ümidimiz var. Direkt olmasa dahi inşallah yükselen grafikle Play-Off'tan da çıkacağız. O sene bu sene olacak inşallah. Her şeyiyle hak eden bir camia. Bütün insanı, futbolcusu, yöneticisi, teknik adamı her şeyiyle velhasıl. Tabii bizim gibi yürükleri Altay için çarpanlar için de. Hepinize saygılar, selamlar. İnşallah güzel günler bizi bekliyor" ifadelerine yer verdi.