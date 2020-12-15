Altay'ın kozu eski Akhisarlılar

TFF 1'inci Lig'de art arda aldığı 2 galibiyetle 5'inci sıraya yükselen Altay, cumartesi günü evinde oynayacağı Akhisarspor maçı öncesi kadrosunda yer alan eski Akhisarsporlu futbolculara güveniyor. Siyah-beyazlılar, geçen sezon yeşil-siyahlı takımda forma giyen sağ bek Tolga Ünlü, sol kanat Erhan Çelenk, Boşnak stoper Cocalic'i sezon başında kadrosuna katmıştı.

İzmir ekibi, 2018-19'da Akhisar'da oynayan Faslı 10 numara Regattin ve 2014-15'te yarım sezon rakibinde görev alan sol bek Çağlar'ı da kadrosunda bulunduruyor. Teknik Direktör Yücel İldiz'in rakibi yakından tanıyan Tolga ve Erhan'ın yanı sıra Regattin'e ilk 11'de şans vermesi bekleniyor. Altay'a Akhisar'dan gelen Ergin Keleş ise 2 maç oynayıp Adanaspor'a gitmişti.