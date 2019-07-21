Son Dakika Haberleri: "Altay Köyü Kardeşlik Toyu" yapıldı
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"Altay Köyü Kardeşlik Toyu" yapıldı

1 saat önce

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde "4. Altay Köyü Kardeşlik Toyu" yapıldı.

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde "4. Altay Köyü Kardeşlik Toyu" yapıldı.
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Altay köyü meydanındaki etkinlikte yaptığı konuşmada, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da aynı heyecanı ve coşkuyu yaşadıklarını söyledi.
Bu tür etkinliklerin geleneklerin yaşatılması ve sonraki nesillere aktarılmasında çok önemli olduğunu belirten Şimşek, şunları kaydetti:
"Altaylılar, 1950'li yıllarda Altay Dağı eteklerinden Kazakistan'dan büyük zorluklarla önce İstanbul'a oradan da Altay köyüne yerleşmişler. Kısa sürede bu yöreye intibak sağlamışlar ve halkla bütünleşmişler. Çünkü Kazak halkıyla Türk halkı kardeştir. Bir çok ortak noktamız var. Dilimiz bir, dinimiz bir, kültürümüz bir. Kaynaşmamız da kolay olmuş. Bu festival de kültürümüzün yaşatılmasına, dostluğumuzun, kardeşliğimizin pekişmesine büyük katkı sunuyor. Bu sayede her iki ülke arasındaki kardeşlik daha da güçleniyor."
Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolos Vekili Ercan Tılebeyov da kardeşlik toyunda bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti vurguladı.
Etkinliğe katılanlara Özbek pilavı ikram edildi, çadırlarda yöresel eşyalar sergilendi, Kazakistan'dan gelen sanatçılar yöresel kıyafetlerle şarkı söyledi.
Kazakistan, Niğde, Altay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:52 Kaynak: AA
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