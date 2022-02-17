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Altaylı Kazımcan'a milli davet - Son Dakika

Altaylı Kazımcan'a milli davet

17.02.2022 18:16
Altaylı Kazımcan'a milli davet

Altay'ın başarılı genç futbolcusu Kazımcan Karataş, Türkiye U19 Milli Takımı'nın Tacikistan ve Kırgızistan ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna davet edildi.

Altay'ın başarılı genç futbolcusu Kazımcan Karataş, Türkiye U19 Milli Takımı'nın Tacikistan ve Kırgızistan ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna davet edildi.

Türkiye U19 Milli Takımı, 22-24 Şubat tarihlerinde Antalya'da Tacikistan ve Kırgızistan ile hazırlık maçları oynayacak. Hazırlık maçlarının aday kadroları Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden açıklandı. Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas tarafından seçilen kadroda Altay'ın başarılı oyuncusu Kazımcan Karataş da yer aldı.

Sol kanat ve sol bek mevkilerinde oynayabilen Kazımcan Karataş, bu sezon Altay formasıyla 10'u Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 12 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 856 dakika sahada kalan 19 yaşındaki futbolcu, 2 asist yapma başarısı gösterdi.

(Salih Yılmazsoy/ İHA)

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Kırgızistan, Türkiye, Altay, Milli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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