Altekma-Tokat Belediye Plevne: 3-2

SALON: İzmir AtatürkHAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Eyüpcan Kayışoğlu (xx)ALTEKMA: Cansın (xx), Buculjevic (xx), Hamacher (xxx), Ahmet (xx), Oğuzhan (xxx), Mehmet Hacıoğlu (xxx), Mehmet Özbek (xxx), Kaan (x), Hüseyin (xx), Arda (x), Hamit (x), Berkant (x)TOKAT BELEDİYE PLEVNE: Cansın (xxx), Graciano (xxx), Abdullah (xxx), Furkan (xx), West (xx), Kvalen (xx), Semih (xxx), Kaan (x), Hasan (x), Atakan (xx), Yusuf (x), Özgür (x), Batı (x), Halil (x)SETLER: 24-26, 24-26, 25-19, 25-21, 15-13SÜRE: 157 dakika (36, 34, 28, 36, 23)AXA Sigorta Efeler Ligi 4'üncü hafta mücadelesinde Altekma evinde 2-0 geriye düştüğü maçta Tokat Belediye Plevne'yi tie-break setiyle 3-2 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 24-26, 24-26, 25-19, 25-21 ve 15-13'lük skorlarla sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 18:00 - Kaynak: DHA
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