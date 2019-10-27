Altı kuşaktır bıçak üretiyorlar

KONYA - Konya'da Osmanlı döneminden bu yana bıçak üretimi yapan ailenin 6'ncı kuşak üyesi Ahmet Kırklıkçı, 162 yıllık aile mesleğini sürdürüyor.

İlk olarak 1857 yılında Konya'da kırklık makası üretimine başlayan ailenin, Kurtuluş Savaşının başlamasıyla 2. Kolordu Komutanlığına kılıç üretimine başladığı biliniyor. Bedesten Çarşısında yıllardır hizmet veren bıçak dükkanında ise, meyve bıçağından çakıya, satırdan av bıçağına kadar birçok ürün bulunuyor. Osmanlı döneminden bu yana uzun yıllardır bıçak ürettiklerini belirten Ahmet Kırklıkçı, soy isimlerinin bu sayede geldiğini söyledi. 1857'den beri bu mesleğin içerisinde olduklarını belirten Kırklıkçı, "Dedelerimiz kırklık makasın imalatı ile başlamış, soy ismimiz de oradan geliyor Kırklıkçı olarak. Ahmet oğlu Osman, Osman oğlu Ahmet olarak altı kuşaktır devam ediyoruz. Kurtuluş Savaşı sırasında 2. Kolordu Komutanına kılıç imalatında bulunmuş dedelerimiz. O zamandan bu zamana kadar devam ediyor imalatlarımız" dedi.

Mutfakta kullanılan meyve bıçağından et bıçaklarına ve döner bıçaklarına kadar her şeyi ürettiklerini ifade eden Kırklıkçı, 162 senedir bu mesleğin içerisinde olduklarını, Bedesten esnafına ve Konya halkına hizmet vermekten gurur duyduklarını belirtti.

"Bize güvenmeleri gerekir"

Müşterilerin bıçağın kalitesini internetten bilemeyeceğini ifade eden Kırklıkçı, "Bakarak anlaşılacak bir şey değildir. İyi bir çelik sırttan ağza doğru incelerek taşlanmış olmalıdır. Çubuk çelik dediğimiz çelik kullanılmalıdır, Fransız ve Alman menşelidir genellikle. Müşteri bunlara internetten dikkat edemez. En iyisi elinde tutarak, sapı eline uyuyor mu, boyutları nedir, en doğru seçim bu şekilde yapılır. Bu işi işi ehline bırakmaları ve bize güvenmeleri gerekir. Bakarak hoşlarına giden bıçakları kaliteli markaları tercih etmeleri tabii daha iyi olur. İnternetteki satışlarda müşteri görmediği için, bıçağı eline almadığı için kalitesini malzemesini bilmiyor, yanılıyor. Fiyatı da cazip geliyor, biraz etkisi oluyor tabii" diye konuştu.

Çubuk çelikten yapılmış iyi bir bıçağın fiyatının 35 lira ile 200 lira arasında değişeceğini anlatan Kırklıkçı, 35 liranın altında olan bıçakların tabaka çelik denilen 2 milimetre çelikten kullanılan ve sonradan körleşen malzemeden yapıldığını kaydetti.

"İnternetteki satışlara sınırlandırma getirilsin"

Kurban sezonundan çıktıklarını ve işlerinin azaldığını aktaran Ahmet Kırklıkçı, "4-5 sene önce bize bir yazı getirildi, maksat dışı bıçak yani kelebek, kama, muşta gibi ürünlerin satışı yasaklandı. Sosyal medyada görüyorum hem faturasız hem de yasal olmayan bıçakların satışı hala devam ediyor. Gereken önlemlerin alınması gerekiyor. Sosyal medyada satılan bıçaklara bir sınırlandırma getirilmesini istiyoruz. Yasaksa herkese yasak olmalı, burada bize yasak, sosyal medyada satışı serbest olmamalı. Bu konuda biraz daha devletten yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kırklıkçı, kesinlikle yasaklı bıçakları satmadıklarını ve satışının engellenmesini gerektiğini sözlerine ekledi.