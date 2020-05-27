Altıeylül'de haşereyle mücadele sürüyor - Son Dakika

Altıeylül Belediyesi ilçe genelinde 93 bin hektarlık alanda haşere ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe genelinde ilaçlama faaliyetleri ULV ilaçlama cihazı bulunan 4 araçlı ilaçlama ekibi ile gece-gündüz çalışma esasıyla periyodik olarak sürdürülüyor.

2019'un son aylarından bu yana bu yana 260 milyon metrekarelik alanda ilaçlama yapan ekipler, bahar ve yaz dönemleri için de çalışmalarını sürdürüyor.

Sonbahar ve kış aylarında haşere yoğunluğu tespit edilen bölgelerde çalışan ekipler, bahar aylarında da karasinek, çöp tenekesi ilaçlama, gübrelik alan ilaçlaması, çöp merkezi ilaçlama, larva, fare, çam kesesi, pire, kırkayak ilaçlaması yapıyor. Yaz aylarında ise sivrisinek, karasinek, pire ve kene ilaçlaması sürüyor.