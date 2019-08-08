Altıeylül Kurban Bayramına hazır

Altıeylül Belediyesi tarafından Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelindeki kırsal mahalle mezarlıkları temizlenerek, ilçenin iki farklı bölgesinde kurban kesim noktaları oluşturuldu.

Altıeylül Belediyesi tarafından Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelindeki kırsal mahalle mezarlıkları temizlenerek, ilçenin iki farklı bölgesinde kurban kesim noktaları oluşturuldu.



Altıeylül Belediyesi Sağlık ve Temizlik işleri ortaklığında ilçe genelindeki mezarlıklarda temizlik faaliyetleri sürdürülerek ilçenin iki farklı noktasında kurban kesim yerleri oluşturuldu. Bahçelievler Çarşamba Pazarı ve Kepsut Yolu 10. km'de bulunan Hayvan Pazarı'nda kurulan portatif konteynerlerde deneyimli kasaplar eşliğinde kurban kesimi hizmeti verilecek. Çarşamba pazarındaki Kurban Kesim Noktası bayramın birinci günü, Hayvan Pazarı'nda bulunan kurban kesim noktası ise bayramın bir ve ikinci günleri vatandaşın hizmetinde olacak. Kesim yerine gelen vatandaşlar 75 lira olarak belirlenen kesim ücretini ödeyerek numara alarak kurban kesimlerini gerçekleştirebilecek. - BALIKESİR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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