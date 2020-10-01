Altın 1,900 dolara çıktı, petrol düştü

Dolardaki gerileme ve ABD'de koronavirüs yardım paketi üzerinde ilerleme sağlandığına ilişkin işaretlerin daha çekici hale getirdiği altının ons fiyatı 1,900 doları da aştı.

Hampetrol fiyatları da, yatırımcıların yeni bir Covid-19 salgınının küresel petrol talebi üzerinde yeni bir baskı yaratacağı endişeleriyle yüzde 3.0 dolayında düştü.