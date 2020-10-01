Altın 1,900 dolara çıktı, petrol düştü

Dolardaki gerileme ve ABD'de koronavirüs yardım paketi üzerinde ilerleme sağlandığına ilişkin işaretlerin daha çekici hale getirdiği altının ons fiyatı 1,900 doları da aştı.
Hampetrol fiyatları da, yatırımcıların yeni bir Covid-19 salgınının küresel petrol talebi üzerinde yeni bir baskı yaratacağı endişeleriyle yüzde 3.0 dolayında düştü.Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Eylül üretiminin, OPEC+ anlaşması dışında tutulan İran ve Lİbya'nın da üretimlerini artırması da petrol fiyatlarındaki düşüşü destekledi.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 3.73 düşüşle 40.55 dolar,Batı Teksas yüzde 4.10 düşüşle 38.56 dolar,altın yüzde 0.76 artışla 1,900.43 dolar,gümüş yüzde 1.40 artışla 23.56 dolar,bakır yüzde 1.13 artışla 6,686.00 dolar,platin yüzde 0.06 düşüşle 893.15 dolar,paladyum yüzde 0.89 artışla 2,332.72 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 474 liraya, çeyrek altın 777 liraya, Cumhuriyet altını da 3,095 liraya yükseldi. Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, piyasalarda ABD teşvik paketinin beklendiğine dikkat çekilerek, şöyle denildi: "Dünkü seansta ABD'de açıklanması beklenen teşvik paketine dair, tarafların yaptığı açıklamalarla piyasalarda volatilitenin arttığı bir gün geride bırakıldı. "1,897 dolar/ons seviyesinden güne başlayan sarı maden, Asya ve Avrupa seansları boyunca alıcılı seyrederek 1,902 dolar/onsla günün en yüksek seviyesini kaydetti. "ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin teşvik paketine dair anlaşma sağlayamamaları dolayısıyla, piyasalar satış baskısına maruz kaldı. Bu haber sonrası altın 1,885 dolar/onstan kapanış yaparken yüzde 0,62 kayıpla seansı tamamladı. " Gümüş, günün en çok değer kaybeden kıymetli madeni olarak öne çıkarken, 23 dolar/onsun üzerinde tutunmayı başarmaya devam ediyor ve satış baskısına rağmen bu gelişme olumlu sayılabilir. 24.17 dolar/ons seviyesinden güne başlayan beyaz maden, seansı 23.23 dolar/onstan tamamladı ve önceki güne kıyasla yüzde 3.88 kayıp yaşamış oldu."Platin ise dün yaşananlara aldırmaksızın yoluna devam ederken, üst üste beşinci işlem gününü de yeşilde kapatmış oldu. 893 dolar/onstan seansı tamamlayan platin, günü yüzde 0.59 kazançla tamamladı."Paladyum da diğer kıymetliler gibi kırmızı kapattığı bir seansı geride bırakırken, kaybı diğer kıymetlilere kıyasla düşük oldu. 2,315 dolar/onstan seansı tamamlayan kıymetli maden, yüzde 0.44 kayıpla seansı kapattı. "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 0.5-1.0 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 1,370 kg altın, 2,332 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 17:35 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Ekonomi › Altın 1,900 dolara çıktı, petrol düştü - Son Dakika Ekonomi