Altın 1,925 dolarda, petrol yatay

Güvenli liman varlıklardan çıkışların etkisiyle gerileyen altının ons fiyatı hafif toparlanarak yeniden 1,920 doların üzerine dönerken, talepte daralma endişeleriyle düşen ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı 37 dolarda, Brent petrolün varil fiyatı da 40 dolarda yatay hareket ediyor.
Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.37 düşüşle 40.11 dolar,Batı Teksas yüzde 0.69 düşüşle 37.41 dolar,altın yüzde 0.34 düşüşle 1,925.26 dolar,gümüş yüzde 0.56 düşüşle 26.52 dolar,bakır yüzde 1.21 düşüşle 6,709.50 dolar,platin yüzde 0.26 düşüşle 900.69 dolar,paladyum yüzde 0.46 düşüşle 2,283.53 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 464 liraya, çeyrek altın 763 liraya, Cumhuriyet altını da 3,035 liraya yükseldi.Ahlatcı Yatırım analizinde, Saudi Aramco'nun fiyat indirimi ve artan vaka sayılarının neden olduğu arz endişeleri etkisi ile Brent Petrol'de aşağı yönlü hareketlerin izlendiğine işaret edilerek, "Dün ise Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch, Brent Petrol için 2022 yılı varil fiyatını tahminini 53 dolardan 50 dolara indirirken, uzun vadeli varil fiyatı tahminini 55 dolardan 53 dolara düşürdü. ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD ve Çin arasındaki ekonomik ilişkilerini azaltmak istediğini belirtmesi ile iki ülke arasındaki gerginlik devam ederken, OPEC+ koalisyonundan gelen daha fazla üretim kararı sonucu Brent Petrol'de aşağı yönlü hareketin derinleştiği gözlendi" denildi.Analizde dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketlerin altın üzerinde satış baskılarının yoğunlaşmasına neden olduğu anımsatıldı ve şöyle devam edildi: "Salı günü ise Trump'ın Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, Çin ve Demokrat rakibi Joe Biden'a yönelik yaptığı açıklamalardan sonra güne 1,930 dolar seviyesinde başlayan ons altının yatay seyrini sürdürdüğü gözlenirken, artan vaka sayılarının neden olduğu endişeler ve gündemde olmayı sürdüren jeopolitik risklerin değerli metale destek olmayı sürdürdüğü izlendi."
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 09:31 - Kaynak: DHA
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