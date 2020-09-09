Altın 1,925 dolarda, petrol yatay

Güvenli liman varlıklardan çıkışların etkisiyle gerileyen altının ons fiyatı hafif toparlanarak yeniden 1,920 doların üzerine dönerken, talepte daralma endişeleriyle düşen ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı 37 dolarda, Brent petrolün varil fiyatı da 40 dolarda yatay hareket ediyor.

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