Altın Eldiven Altyazılı Fragman
1 saat önce
Der goldene Handschuh, Hamburg'da dört kadının ölümüne neden olan seri katil Fritz Honka'nın hikayesini konu ediyor.
Der goldene Handschuh, Hamburg'da dört kadının ölümüne neden olan seri katil Fritz Honka'nın hikayesini konu ediyor. Heinz Strunk'un romanından uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Fatih Akın
oturuyor. Filmde seri katil Fritz Honka rolüne ise Jonas Dassler hayat veriyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:02
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