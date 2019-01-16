Altın Fiyatları
2 saat önce
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 224,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.499,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı
'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 224,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.499,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|
|SALI
|
|ÇARŞAMBA
|
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|226,10
|226,30
|224,30
|224,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.490,00
|1.511,00
|1.478,00
|1.499,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|206,00
|210,00
|204,50
|208,50
|Lira(Tam) Ziynet
|1.456,00
|1.476,00
|1.445,00
|1.465,00
|Yarım Ziynet
|728,00
|738,00
|722,00
|732,00
|Çeyrek Ziynet
|364,00
|369,00
|361,00
|366,00
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:42 Kaynak: AA
İstanbul'da Başlayan Kar Yağışı Sonrası Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı
Altın Güne Nasıl Başladı! İşte Güncel Rakamlar
Eve Getirilen Koliler, Uyuşturucu Ticareti Yapan İmam Nikahlı Çifti Ele Verdi
Avrupa, Rusya'dan İthal Ettiği S-400 Sopasının İsminin Değişmesini İstedi