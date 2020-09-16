Altın fiyatları yatay, petrol yükseldi - Son Dakika

Altın fiyatları yatay, petrol yükseldi

Altın fiyatları, Salı günü 1,972 dolara kadar çıktıktan sonra, gelen satışlarla, 1,949 dolardan sekerek yükseldiği 1,950 doların üzerinde tutunuyor, ABD hampetrol stoklarında önemli düşüşler olduğunu gösteren veriler sonrası petrol fiyatları da yönünü yukarı çevirdi.

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Altın fiyatları, Salı günü 1,972 dolara kadar çıktıktan sonra, gelen satışlarla, 1,949 dolardan sekerek yükseldiği 1,950 doların üzerinde tutunuyor, ABD hampetrol stoklarında önemli düşüşler olduğunu gösteren veriler sonrası petrol fiyatları da yönünü yukarı çevirdi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) 2020 hampetrol talebi öngörüsünü önceki öngörüden 200,000 varil düşürerek, günde ortalama 91.7 milyon varil düzeyne indirdi.

IEA raporunda ayrıca,  Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun Ağustos'ta üretim kısıntısı hedefini 2.0 milyon varil yerine 1.3 milyon varil azalttığı anımsatıldı.OPEC+ üretim kısıntısını  günlük ortalama 9.7 milyon varilden 7.7 milyon varile indirmeyi kararlaştırmış, sonra önceki kısıntı taahhütlerini yerine getiremeyen ülkelerin fazladan kısıntıyla telafi etmeleri için kısıntı miktarı yüksek tutulmuştu.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.94 artışla 41.69 dolar,Batı Teksas yüzde 1.41 artışla 39.56 dolar,altın yüzde 0.20 artışla 1,958.01 dolar,gümüş yüzde 0.21 artışla 27.19 dolar,bakır yüzde 0.32 düşüşle 6,758.00 dolar,platin yüzde 0.17 artışla 974.17 dolar,paladyum yüzde 1.01 düşüşle 2,382.01 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 472 liraya, çeyrek altın 775 liraya, Cumhuriyet altını da 3,086 liraya yükseldi.Işık Menkul Değerler'in analizinde, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Eylül raporunda 2020 ve 2021 küresel petrol talebini öngörüsünü olumsuz yönde revize etmesi sonrasında, Uluslararası Enerji Ajansı'nın da (IEA) 2020 petrol talebi beklentisini günde ortalama 200,000 aşağı yönlü revize etmesinin etkisiyle 39.39 doları test eden Brent petrolün, buradan gelen tepki alımları ile 40.66 dolara kadar yükseldiğine işaret edildi ve şöyle denildi: "Aybaşından itibaren oluşan düşen trendi kıran ve dünkü kapanışa doğru açıklananAPI stoklarında 9.5 milyon varili aşan daralma ile şuan için 41.10 dolar civarında pozitif fiyatlamalar gördüğümüz emtiada, akşamüzeri de EIA'nın stok ve üretim datalarını takip edeceğiz. "Bu bağlamda, yukarı yönlü hareketlerin devamı halinde 41.40, 41.65, 42.30 ve 42.75 direnç seviyeleri ilk etapta takibe alınabilir.

"Öte yandan, emtiada yeniden görülebilecek geri çekilmelerde ise 40.70, 40.50, 40.25 ve 40.00 dolar seviyeleriniz sırasıyla izlemede olacağız."


Amerika Birleşik Devletleri, Petrol, Opec, Salı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 09:33 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Altın fiyatları yatay, petrol yükseldi - Son Dakika Ekonomi

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