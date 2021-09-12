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Altın Güvercin'de Zeynep Bastık rüzgarı - Son Dakika

Altın Güvercin'de Zeynep Bastık rüzgarı

12.09.2021 10:49

Altın Güvercin'de Zeynep Bastık rüzgarı 6 Eylül'de başlayan 24. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması, sevilen pop müzik sanatçısı Zeynep Bastık'ın sahne aldığı bir konserle devam etti.

Altın Güvercin'de Zeynep Bastık rüzgarı

AYDIN - 6 Eylül'de başlayan 24. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması, sevilen pop müzik sanatçısı Zeynep Bastık'ın sahne aldığı bir konserle devam etti. Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da düzenlenen konsere Kuşadalılar yoğun ilgi gösterdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı iş birliğinde düzenlenen 24. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması, tüm coşkusu ve heyecanı ile devam ediyor. 12 Eylül akşamı düzenlenecek 'Büyük Final Gecesi' ile sona erecek olan Altın Güvercin, Okan Bayülgen ve ekibi tarafından yarışmanın tarihini ortaya koymak amacıyla hazırlanan "Bir Notanın Hikayesi" adlı belgesel gösteriminin ardından Türk pop müziğinin ünlü ismi Zeynep Bastık'ı ağırladı. Katılımcıların aşı kartı veya PCR testi kontrollerinin ardından kabul edildiği konsere çok sayıda davetli ile CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, eşi Duygu Günel, Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, KUSAV Başkanı Levent Köylü, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri katıldı. Ünlü sanatçı Bastık, seslendirdiği bir birinden güzel şarkılar ve muhteşem sahne performansıyla Kuşadalılara unutamayacakları bir gece yaşattı.

Konser sonunda pop müzik sanatçısı Zeynep Bastık'a çiçek ve plaket veren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "24'üncüsünü yaşayacağımız Altın Güvercin Beste Yarışması heyecanımıza ortak olduğu için değerli sanatçımız Zeynep Bastık'a ve siz değerli Kuşadalılara çok teşekkür ederim. Altın Güvercin Türkiye'nin ilk ve tek pop müzik beste yarışması olma özelliğini koruyor. Kuşadası Belediyesi olarak geçtiğimiz sene pandeminin zor koşullarına rağmen, sanatçılarımızın sahne yapmadığı bir ortamda Altın Güvercin'i düzenlemiştik. Bu sene ise Altın Güvercin'i 24'üncü kez kanatlandırıyoruz. Kuşadası Belediyesi her zaman sanatın ve sanatçının yanında olacaktır. Sevgili Zeynep Bastık benim çok severek dinlediğim Türkiye'nin önemli seslerinden biri. Bugün kendisini ağırlıyor olmak bizlere büyük mutluluk verdi" dedi.

"Altın Güvercin Türkiye'ye çok değerli sanatçılar kazandırdı"

Ünlü sanatçı Zeynep Bastık ise, " Öncelikle Belediye Başkanımız Ömer Günel'e çok teşekkür etmek istiyorum. Altın Güvercin Beste Yarışması uzun yılların ardından sizin sayenizde yeniden düzenledi. Yaptığınız işi çok kıymetli buluyorum. Türkiye'ye çok değerli sanatçılar kazandırmış köklü bir beste yarışmasını yeniden canlandırmak çok önemli bir iş. Sanata verdiğiniz destekten dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Bugün sizlerle olmak bana da büyük keyif verdi" diye konuştu.

Altın Güvercin'de Zeynep Bastık rüzgarı
Altın Güvercin'de Zeynep Bastık rüzgarı
Altın Güvercin'de Zeynep Bastık rüzgarı
Altın Güvercin'de Zeynep Bastık rüzgarı
Altın Güvercin'de Zeynep Bastık rüzgarı
Altın Güvercin'de Zeynep Bastık rüzgarı
Altın Güvercin'de Zeynep Bastık rüzgarı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Altın Güvercin'de Zeynep Bastık rüzgarı - Son Dakika


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