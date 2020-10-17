Altın kızlara abur cubur yasağı - Son Dakika

Antalya'da kampa giren Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm takımı kadın sporcuları, 2021 Tokyo Olimpiyatları'na antrenörleri Ömer Cantay'ın hazırladığı yemek programıyla hazırlanıyor. Cantay, güç kaybetmemeleri için sporcularının et ve yumurta gibi protein içeren besinler dışında abur cubur yiyecekleri yemesini yasakladı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan 2020 Olimpiyat Oyunları, dünyayı etkisi altına alan korona virüs küresel salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenmişti. Olimpiyatlarda Bağcılar Belediyesi de yer alıyor. "Altın Kızlar" olarak tanınan Hamide Doğangün olimpiyatlara direkt katılma hakkı kazanırken Zeynep Acet ve Zübeyde Süpürgeci de kota yarışmalarının sonuçlarına göre hareket edecek.

Kampı İstanbul'dan Antalya'ya taşıdılar

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda izole alanlarda antrenmanlarını yapan sporcular, havaların sertleşmesiyle birlikte çalışma alanlarını Antalya'ya taşıdı. Altın Kızlar, milli takım antrenörü Ömer Cantay'ın koordinesinde sıkı bir şekilde hazırlıklara başladı. Sabah erken saatte başlayan çalışmalar kimi zaman eğlenceli kimi zaman disiplinli bir şekilde akşama kadar devam ediyor.

Abur cubur yiyecek yasak

Sporcuların her şeyiyle yakından ilgilenen Cantay, onların güçlerini kaybetmemesi, formlarını koruması ve zinde kalmaları için özel bir menü hazırladı. Buna göre sabah kahvaltısında süt, yumurta, bal, peynir, muz; gün içinde ise kırmızı et ve yoğurt gibi protein deposu olan besinler tüketiliyor. Proteinin sporcu vücudu için hayati önem taşıdığını belirten Cantay, "Sporun doğru beslenmeyle desteklenmesi gerekiyor. Aksi halde yaptığınız sportif aktiviteler yetersiz kalabiliyor. O yüzden aldığımız gıdanın içeriği çok önemli. Vücuda hiçbir yararı olmayan yalnızca damağa hitap eden abur cubur gıdaları kesinlikle tüketmiyoruz. Arkadaşlarımız istediklerini yiyememeleri konusunda biraz zorlansa da başarı için bu gerekli" dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Antalya'da olimpiyat hazırlıklarını sürdüren milli atletlere başarılar diledi. - İSTANBUL