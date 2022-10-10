Altın Melek 'En Başarılı Matematikçi Yazar Ödülü'nün Sahibi Abdül Aziz Gürbüz Kimdir? - Son Dakika
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Altın Melek 'En Başarılı Matematikçi Yazar Ödülü'nün Sahibi Abdül Aziz Gürbüz Kimdir?

10.10.2022 14:02
Altın Melek 'En Başarılı Matematikçi Yazar Ödülü'nün Sahibi Abdül Aziz Gürbüz Kimdir?

Abdül Aziz Gürbüz kimdir sorusunun yanıtı pek çok kişi tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer almaya başladı. Altın Melek En Başarılı Matematikçi Yazar ödülünün sahibi olan Abdül Aziz Gürbüz'ün kişisel hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Abdül Aziz Gürbüz kimdir?

Abdül Aziz Gürbüz, 10 Temmuz 1994, Ordu doğumlu, YouTube'da faaliyet gösteren, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'nda matematik öğretmeni olarak çalışmalarını sürdüren ve matematik kitapları yazan matematikçi yazardır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden mezun olmuştur. 2012 yılından beri matematik üzerine yaptığı topluma faydalı çalışmalarla tanınmaktadır. Şu an Ordu'da ikamet etmektedir.

Altın Melek 'En Başarılı Matematikçi Yazar Ödülü'nün Sahibi Abdül Aziz Gürbüz Kimdir?

2016'da "Şifreli Matematik" adlı YouTube kanalında adını duyurmaya başlamıştır. Ücretsiz sunduğu matematik eğitiminden istatistiklere göre milyonlarca öğrenci faydalanmaktadır. 2019 yılı itibari ile Matematik ve Geometri üzerine birçok kitap yazmaya başlamıştır. Yazdığı kitaplarla birçok imza gününde okurlarıyla buluşmuştur.

2022 yılında Altın Melek Ödülleri jüri komitesi tarafından 11 kişilik gazeteci ve sanatçılardan oluşan jüri üyeleri, adayların gizli şekilde oylamasını yaparak yılın en başarılı matematikçi yazarı ödülünü Abdül Aziz Gürbüz'e takdim etmiştir.

Ulusal ve uluslararası aldığı ödüller ile gündeme gelen Abdül Aziz Gürbüz, matematiğe meydan okumasıyla da tanınmaktadır. Kalem olmadan zihinden çarptığı 9-10-11 basamaklı sayılarla izleyicileri etkilemiştir. Türkiye'de zaman zaman matematik seminerleri düzenleyerek matematikten korkan okuyucularla tanışmaktadır.

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