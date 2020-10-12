Altın ve petrol fiyatları düştü - Son Dakika

Altın ve petrol fiyatları düştü

12.10.2020 09:27
Altın ve petrol fiyatları düştü, System.String[]

Güvenli liman alımlarıyla geçen haftanın son işlemlerinde 1,932 doların da üzerine yükselen altın, doların hafif güçlenmesiyle 1,930 doların altına çekildi.

Güvenli liman alımlarıyla geçen haftanın son işlemlerinde 1,932 doların da üzerine yükselen altın, doların hafif güçlenmesiyle 1,930 doların altına çekildi.

Petrol fiyatları da, ABD'nin Meksika Körfezi kıyılarını etkileyen Delta kasırgasının zayıflaması ve Norveç'teki petrol üretimini etkileyen grevin sona ermesiyle geriledi.

Ünlü&Co/DAHA analizinde, "Kısa vadeli teknik görünüm açısından son derece önemli olduğunu düşündüğümüz 1,920 doların üzerinde kalınması durumunda daha yüksek seviyelere kapı açılacağını düşünüyoruz. Öyle ki son yükselişle birlikte Ağustos ayından bu yana devam eden aşağı yönlü trend kırılmış durumda. Bu durumda ilk hedefin 1,935 dolar seviyesi olacağını söylemek mümkün" denildi.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.96 düşüşle 42.2341 dolar,Batı Teksas yüzde 0.81 düşüşle 40.48 dolar,altın yüzde 0.07 düşüşle 1,928.28 dolar,gümüş yüzde 1.22 artışla 25.45 dolar,bakır yüzde 0.12 artışla 6,772.00 dolar,platin yüzde 0.27 düşüşle 889.84 dolar,paladyum yüzde 0.57 artışla 2,457.52 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 489 liraya, çeyrek altın 801 liraya, Cumhuriyet altını da 3,187 liraya yükseldi.Ahlatcı Yatırım'ın analizinde Perşembe günü gelen stok verileri ve Norveç'te arzı yüzde 25'e kadar kesintiye uğrayan grevin neden olduğu hareket sonrası Brent Petrol'de yukarı yönlü gelişme yaşandığına işaret edildi ve şöyle denildi: "Haftanın son işlem gününde ise Delta Kasırgasının ABD sahillerine yönelerek Meksika Körfezindeki petrol üretiminin yüzde 92'sini kapanmaya zorlamasına rağmen Norveç'teki grevin sona ermesi sonucu Brent Petrol'ün haftayı yüzde 1.13 düşüş ile 42.85 dolar seviyesinde sonlandırdığı takip edildi."Teknik olarak incelediğimizde, Brent petrolün 42.40 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi; 41.60 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlar ile petroldeki yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 43.00, 43.90 ve 44.80 takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir.

"Gelebilecek olası satışlar ile eğilimin aşağı yönlü hareketinde ise 41.60, 40.80 ve 39.30 destek seviyeleri takip edilebilir."


Amerika Birleşik Devletleri, Petrol, Norveç, Liman, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Altın ve petrol fiyatları düştü - Son Dakika Ekonomi

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