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Altın yükselişini sürdürüyor! Gram fiyatı 503 liraya ulaştı - Son Dakika

Altın yükselişini sürdürüyor! Gram fiyatı 503 liraya ulaştı

14 Temmuz 2021 Çarşamba 10:47

Altında yükseliş sürüyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 503 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 825 lira, cumhuriyet altını da 3.361 liradan satılıyor.

Dün yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 501,3 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlayarak saat 10.30 itibarıyla 503 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 825 lira, cumhuriyet altını da 3.361 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.813 dolardan alıcı buluyor. Analistler, ABD'de dün açıklanan enflasyon verisinin beklentileri aşmasının ardından altının ons fiyatı üzerinde oluşan baskının kısa süreli olduğunu belirterek, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ile yurt içinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının takip edileceğini ifade etti.

ONS ALTINDA 1.815 DOLAR ÖNEMLİ DİRENÇ

Fed Başkanı Powell'ın, Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı sunumda vereceği mesajların altın fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.815 doların önemli direnç, 1.780 doların destek konumunda olduğunu söyledi. AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) değiştirmeyerek yüzde 19'da bırakmasını bekliyor.

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Altın yükselişini sürdürüyor! Gram fiyatı 503 liraya ulaştı
Altın yükselişini sürdürüyor! Gram fiyatı 503 liraya ulaştı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Cumhuriyet, Altın, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Altın yükselişini sürdürüyor! Gram fiyatı 503 liraya ulaştı - Son Dakika


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