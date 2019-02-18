Son Dakika Haberleri: Altının Kilogramı 225 Bin 150 Liraya Yükseldi

Altının Kilogramı 225 Bin 150 Liraya Yükseldi

1 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 225 bin 150 liraya yükseldi.

Altının Kilogramı 225 Bin 150 Liraya Yükseldi, System.String[]
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 225 bin 150 liraya yükseldi.


Altın piyasasında, en düşük 224 bin 600 lira, en yüksek 225 bin 650 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,12 artışla 225 bin 150 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 63 milyon 688 bin 312,64 lira, işlem miktarı ise 284 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 67 milyon 34 bin 308,48 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, İş Bankası ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.


Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 222.650,001.318,85
En Düşük 224.600,00-
En Yüksek225.650,00-
Kapanış225.150,00-
Ağırlıklı Ortalama 225.164,63-
Toplam İşlem Hacmi (TL)63.688.312,64
Toplam İşlem Miktarı (Kg)283,96
Toplam İşlem Adedi12

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:30 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belarus'tan Rusya'ya Toprakları Birleştirme Teklifi El Yazısı Mektuplarla Müşteri Bulan Şirketin Hikayesi! Değeri 8 Yılda 1 Milyar Doları Geçti

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Manchester United'a Talip Oldu Deve Güreşlerine 300 Bin TL Değerinde Altınla Katılan Hanımağa, Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 17:31:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altının Kilogramı 225 Bin 150 Liraya Yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]