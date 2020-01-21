Altının kilogramı 297 bin liraya yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 297 bin liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Altının kilogramı 297 bin liraya yükseldi

6 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 297 bin liraya yükseldi.

Altının kilogramı 297 bin liraya yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 297 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 296 bin 400 lira, en yüksek 298 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 297 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 328 milyon 876 bin 320,97 lira, işlem miktarı ise 4 bin 534 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 332 milyon 352 bin 58,95 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 296.800,001.558,90
En Düşük 296.400,001.555,70
En Yüksek298.800,001.567,00
Kapanış297.000,001.555,70
Ağırlıklı Ortalama 297.817,201.561,08
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.328.876.320,97
Toplam İşlem Miktarı (Kg)4.534,12
Toplam İşlem Adedi55

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:06 Kaynak: AA
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