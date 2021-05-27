Altının kilogramı 514 bin 600 liraya geriledi - Son Dakika

Altının kilogramı 514 bin 600 liraya geriledi

27.05.2021 17:47

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 514 bin 600 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 513 bin lirayı, en yüksek ise 518 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 514 bin 600 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 657 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 338 milyon 367 bin 381,02 lira, işlem miktarı ise 657,79 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 351 milyon 805 bin 812,84 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Halkbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogramı 514 bin 600 liraya geriledi
Altının kilogramı 514 bin 600 liraya geriledi

Borsa İstanbul, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 514 bin 600 liraya geriledi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)
  • 5s3 : Dolar uçmuş gidiyor TL den baska herşey değer kazaniyor altın düşse ne olur 1 düşer 1000 çıkar TL ye sahip çıkmak lazım çok yazık ne hallerde Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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