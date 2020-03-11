Altınok'tan 12 Mart mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Altınok'tan 12 Mart mesajı - Son Dakika

Altınok'tan 12 Mart mesajı

6 saat önce

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyon Başkanı Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, 12 Mart Erzurum'un kurtuluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Altınok'tan 12 Mart mesajı, System.String[]

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyon Başkanı Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, 12 Mart Erzurum'un kurtuluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.


Tarihte bir çok kere işgale uğrayan Erzurum'un 1915'te bir kere daha ama bu kez son defa olmak üzere düşman işgaline uğradığını belirten Altınok, "Bu esaret tam üç yıl sürmüştü. Erzurum bu üç yıl içerisinde öksüz kaldı, İhaneti gördü ama düşmana asla alışamadı. 12 Mart 1918'de Erzurum kurtulmuş, 2 subay ve 12 askerimiz şehit düşmüştü. Onlar şehit düştü ama Anadolu'nun bel kemiği bir daha asla düşmedi. Erzurum ilelebet Türk yurdu olarak kalacaktı. Mustafa Kemal'in başlattığı Anadolu İhtilali, Erzurum'dan tüm dünyaya gösterilmişti. Bugün Hafız Hakkı ve Cemal Paşaları bağrına basmış, Nene Hatunları ve Kara Fatmalarıyla cihana nam salmış, Cumhuriyet'e Mustafa Kemal'i, Kazım Karabekir'i miras bırakmış Erzurum. Can veren şehitlerimizin ve aramızda olmayan gazilerimizin ruhları şad olsun Canımız Erzurum, Kurtuluş günün mübarek ve kutlu olsun" dedi. - ERZURUM

AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 11:42 Kaynak: İHA
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