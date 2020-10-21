Altınordu-Altay maçının ardından - Son Dakika

Altınordu-Altay maçının ardından

21.10.2020 22:01
Altınordu-Altay maçının ardından, System.String[]

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Altınordu'nun Altay'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, zor bir maçı kazanmanın önemli olduğunu söyledi.

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Altınordu'nun Altay'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, zor bir maçı kazanmanın önemli olduğunu söyledi. Altay Teknik Sorumlusu Kortan Aktürk ise pandemiden dolayı eksikleri olduğunu ifade ederek bundan sonraki maçlar için "Büyük Altay ailesini en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.

TFF 1. Lig'in 6. hafta maçında Altınordu, İzmir derbisinde Altay'ı ağırladı. Kırmızı-lacivertliler mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik adamları maçı değerlendirdi.

"Zor bir maçtı, kazanmak önemliydi"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Türk futbolunun Cumhuriyet'le yaşıt iki kulübü İzmir derbisi oynadı. Maçtan önce iki takımda kazanmak için sahaya çıktı. Geçen hafta kaybettiğimiz için telafi etmemiz gerekiyordu. İlk yarıda iyi oynarken kalemizde gol gördük. Daha sonra hemen reaksiyon vererek çalıştığımız sistemle güzel goller bulduk ve öne geçtik. Zaman zaman pasla çıktığımız pozisyonlarda rakibin dengesini bozduk. Altay duran toplarda etkili bir takım ama kalemizi iyi savunmayı başardık. İkinci yarıda rakibimizi üzerimize uzun ve kenardan toplarla geleceğini biliyorduk. Alanları iyi kapattık ancak bununla beraber kazandığımız topları daha iyi kullanabilirdik. Golü bulsaydık farkı daha da açabilirdik. Zor bir maçtı, kazanmak önemliydi. Futbolcularımı kutluyorum. Altay'a da bundan sonra başarılar dilerim" dedi.

Aktürk: "Pandemi bizi de etkiledi"

Altay Teknik Sorumlusu Kortan Aktürk, geçtiğimiz gün 8 futbolcu, Teknik Direktör Yücel İldiz ve 6 kulüp yöneticisi ve personelinde pozitif vakaya rastlandığını hatırlatarak, "Pandemi süreci tüm takımları olduğu gibi bizi de etkiledi. Bu maç öncesinde bir hayli fazla eksiğimiz vardı. Bu oyuncular içerisinde direkt oynayan oyuncular da vardı. Hamle gücümüz de azaldı. Kadro tercihimizi de değiştirmek durumunda kaldık. Fakat bu bugün kötü oynadığımız anlamına gelmiyor. Bugün mücadele eden tüm arkadaşlarımız ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ufak tefek hatalarımız oldu ancak bunlar futbolun içinde var. Tüm oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Altınordu'yu da tebrik ederim. Pazar günü Giresunspor'la oynayacağız, yarından itibaren o maça hazırlanacağız. Büyük Altay ailesini en iyi şekilde temsil edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Hüseyin Eroğlu, Altınordu, Altay, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altınordu-Altay maçının ardından - Son Dakika Spor

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