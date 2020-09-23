Altınordu'da Ahmet Dereli hazırlanıyor

TFF 1'inci Lig temsilcisi Altınordu'da teknik heyetin yeni transferlerden forvet Ahmet Dereli'yi ilk 11'e monte etmeye hazırlandığı öğrenildi. Adanaspor'dan transfer edilen gurbetçi santrfor hazır olmaması nedeniyle ligin ilk haftasındaki Menemenspor maçında kadroya alınmazken, Bursaspor karşılaşmasında 90 dakika kulübede bekledi.

İlk 2 haftada ileri uçta Hüsamettin'i görevlendiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun yavaş yavaş Ahmet Dereli'yi takıma monte etmeyi planladığı ifade edildi. Deneyimli teknik adamın, idman eksiği bulunan Ahmet'in sakatlanmasını istemediği, bu yüzden golcü oyuncuyu riske etmediği dile getirildi. Fiziksel açığını kapatan Ahmet'in bu hafta Boluspor deplasmanında süre bulması bekleniyor.

ÜÇ GENÇTEN İMZA

Altınordu yönetimi, altyapıda forma giyen Tayfun Tatlı, Anıl Doyuran ve Berke Kılıç ile profesyonel sözleşme imzaladı. Altınordu Futbol Akademesi'nde görev alan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Tayfun, sol bek Anıl ve 16 yaşındaki sol bek Berke, kırmızı-lacivertli kulüple 5'er yıllık mukaveleye imza attı.

- İzmir