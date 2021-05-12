Altınordu'da ibadethanelerde bayram temizliği - Son Dakika

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından kentteki tüm camilerde başlatılan dezenfekte çalışmaları, bayram öncesinde de sürüyor.

Altınordu Belediyesi hijyen ekibi tarafından dezenfekte edilen ibadethanelerin detaylı iç temizliği yapılıyor, tazyikli su ile bahçeleri yıkanıyor. Pandemi sürecinde ibadethanelerin girişlerinde oluşturduğu hijyen noktalarına sabit dezenfektanlar da yerleştiren Altınordu Belediyesi bu süreçte vatandaşların maske ve hijyen gereksinimlerini de karşılamaya devam ediyor.

Altınordu Belediyesi'nin korona virüsten toplum sağlığının korunması adına Pandemi sürecinin hemen başında başlattığı hijyen ve dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında sadece ibadethanelerde yapılan 2 bin 582 dezenfekte çalışmasıyla salgınla mücadele kapsamında bugüne kadar 1 milyon 254 bin 136 metrekare alan dezenfekte edildi. Altınordu Belediyesi'nin toplum sağlığını koruma çalışmaları her alanda kesintisiz devam ediyor.

Yapılan çalışmaları değerlendiren cami görevlileri ve muhtarlar Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ve ilgililere teşekkür ettiler. - ORDU