Altınordu\'da Kadro Dışı Şoku

2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulamayan Altınordu'da kaleci Umut Keseci kadro dışı bırakıldı. Son olarak İzmir ekibinin deplasmanda 2-0 kaybettiği Elazığspor maçında kaleyi koruyan 22 yaşındaki file bekçisinin maçtan sonra yaptığı konuşmalar nedeniyle teknik ekip tarafından süresiz kadro dışı bırakıldığı bildirildi. Futbola başladığı Altınordu'da 2021'de profesyonel olan kaleci Umut, geçen sezon kiralık olarak Amasyaspor'da görev yaptı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek genç eldiven, bu sezon ligde 6 müsabakada şans buldu. Kaleci Umut, bahis soruşturması kapsamında kasım ayında 45 gün hak mahrumiyeti cezası almıştı. Bu gelişme üzerine kasım ayında amatör lisansla sözleşme imzalanıp, ocak ayında takımdan gönderilen kaleci Arda Mutlu (18), üçüncü kaleci olarak yeniden kadroya dahil edildi.