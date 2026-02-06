Altınordu'da Kadro Dışı Şoku - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Altınordu'da Kadro Dışı Şoku

Altınordu\'da Kadro Dışı Şoku
06.02.2026 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaleci Umut Keseci, Elazığspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulamayan Altınordu'da kaleci Umut Keseci kadro dışı bırakıldı. Son olarak İzmir ekibinin deplasmanda 2-0 kaybettiği Elazığspor maçında kaleyi koruyan 22 yaşındaki file bekçisinin maçtan sonra yaptığı konuşmalar nedeniyle teknik ekip tarafından süresiz kadro dışı bırakıldığı bildirildi. Futbola başladığı Altınordu'da 2021'de profesyonel olan kaleci Umut, geçen sezon kiralık olarak Amasyaspor'da görev yaptı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek genç eldiven, bu sezon ligde 6 müsabakada şans buldu. Kaleci Umut, bahis soruşturması kapsamında kasım ayında 45 gün hak mahrumiyeti cezası almıştı. Bu gelişme üzerine kasım ayında amatör lisansla sözleşme imzalanıp, ocak ayında takımdan gönderilen kaleci Arda Mutlu (18), üçüncü kaleci olarak yeniden kadroya dahil edildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Elazığspor, Altınordu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'da Kadro Dışı Şoku - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Aziz İhsan Aktaş“ davasında 3 sanığın tahliyesi talep edildi "Aziz İhsan Aktaş" davasında 3 sanığın tahliyesi talep edildi
Bu acıya yürek dayanmaz 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı Bu acıya yürek dayanmaz! 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı
Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu
Belediye başkanı ve korumasını öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış 2 müebbet ve 43 yıl hapis Belediye başkanı ve korumasını öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış 2 müebbet ve 43 yıl hapis
5-1’lik maça Burak Yılmaz’ın verdiği tepki damga vurdu 5-1'lik maça Burak Yılmaz'ın verdiği tepki damga vurdu
Abdullah Avcı’nın içinde kalan büyük ukde: Onları şampiyon yapmak isterdim Abdullah Avcı'nın içinde kalan büyük ukde: Onları şampiyon yapmak isterdim
Köprü ve boğaz manzarasına karşı konsol oynadı Köprü ve boğaz manzarasına karşı konsol oynadı
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
Oyuncuyla anlaşıldı Kante transferi sonrası golcü de geliyor Oyuncuyla anlaşıldı! Kante transferi sonrası golcü de geliyor

13:16
Pakistan’da cuma namazı kana bulandı: 15 kişi öldü, 80 yaralı
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 15 kişi öldü, 80 yaralı
12:59
Yeni transferlerden ikisi yok İşte Fenerbahçe’de UEFA Avrupa Ligi kadrosu
Yeni transferlerden ikisi yok! İşte Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi kadrosu
12:30
Thodex davasında karar günü Tutuklu sanık kalmadı
Thodex davasında karar günü! Tutuklu sanık kalmadı
11:39
Soruşturma derinleşiyor Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
Soruşturma derinleşiyor! Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
11:38
Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak
Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak
11:38
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü
11:32
Beşiktaş maçında acı kayıp Genç Harda’yı ölüme götüren anlar kamerada
Beşiktaş maçında acı kayıp! Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
10:51
Putin’e büyük şok Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
10:47
İran’da 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı Açık açık itiraf etti
İran'da 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı! Açık açık itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 13:28:34. #7.11#
SON DAKİKA: Altınordu'da Kadro Dışı Şoku - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.