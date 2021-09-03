Altınordu'da 'Zabıta Haftası' kutlandı - Son Dakika

Ordu'nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Zabıta Haftası dolayısıyla personeller ile bir araya gelerek, haftalarını kutladı.

Belediye Başkanı Aşkın Tören, 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan ve 195'incisi gerçekleşen Zabıta Haftası münasebetiyle zabıta personellerini kabul ederek haftalarını kutladı. Zabıta teşkilatının şehrin huzur ve güvenliği için görev yaptığını ifade eden Başkan Tören, pandemi döneminde de ekiplerin yoğun çaba sark ettiklerini ifade etti.

Başkan Tören, zabıta ekiplerine yönelik yaptığı konuşmada, "Belediyemizin dışa açılan yüzü, müşfik eli, merhamet gözü sizsiniz. Garibe koşan, kimsesize koşan, şehirdeki huzuru sükunu barışı adaleti zedeleyecek yanlışlara müdahale eden sizsiniz. Merhametiyle mazlumu ayağa kaldıran da yine sizlersiniz. Pandemi süreci içerisinde jabıta ailemiz bu şehirde toplumun sağlığı ve huzuru için özveriyle çalışmış ve alın teri dökmüş daima vatandaşlarımızın hizmetinde olmuştur. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada aynı hassasiyetle aynı yüksek güvenle aynı birlik beraberlik ve kardeşlik ruhuyla şehrimize ve hemşehrilerimize birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz. Altınordu Belediyesi Zabıta ekipleri başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanında vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve sağlığı için görevlerini özveriyle sürdüren tüm zabıta teşkilatımızın haftasını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Programda, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Akyurt ve Cihat Demiralp de hazır bulundu. - ORDU