Son Dakika Haberleri: Altınordu'dan Xavi'ye Forma Hediyesi

Altınordu'dan Xavi'ye Forma Hediyesi

1 saat önce

ALKASS U17 Turnuvası için Katar'da bulunan Altınordu, ismi Barcelona ile özdeşleşen efsane oyuncu Xavi Hernandez ile bir araya geldi ve yıldız futbolcuya forma hediye etti.

Altınordu'dan Xavi'ye Forma Hediyesi, System.String[]
ALKASS U17 Turnuvası için Katar'da bulunan Altınordu, ismi Barcelona ile özdeşleşen efsane oyuncu Xavi Hernandez ile bir araya geldi ve yıldız futbolcuya forma hediye etti.

Futbol yaşamını Katar'ın Al Sadd takımında sürdüren ve 2022'de Katar'da yapılacak Dünya Kupası'nda elçi olarak görev yapacak İspanyol yıldız Xavi Hernandez'e Altınordu Teknik Direktörü Tolga Şanbay ile Sportif Etkinlikler Direktörü Murat Korkmaz, forma hediye etti.

Altınordu'nun yapılanması hakkında bilgiler alan Xavi, nisan ayında yapılacak 6. Uluslararası U12 İzmir Cup'a gelmeyi çok istediğini ancak maç programının yoğunluğu nedeniyle katılamayacağını belirtti. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:58 Kaynak: İHA

Barcelona, Katar, Xavier Hernandez Creus, Altınordu, Spor
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